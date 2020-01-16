經濟

香港地產

Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起

【明報專訊】剛過去周一公布首批116伙價單的新地（0016）大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，昨晚突然加推2號價單，涉及58個單位，折實均呎17,335元，比首批折實均呎17,498元低約1%，料反映單位樓層及景觀的分別。

折實均呎17335元 兩日收370票

這批58伙包括1房及2房間隔，維持最高17.5%折扣優惠，折實售價由496.8萬至787.7萬元，折實實呎16,658至20,254元。售價最低的是位於翠景閣2座1樓B8室的實用面積291方呎1房戶，折實496.8萬元，折實實呎17,072元。

市場消息稱，Silicon Hill第1期兩日暫收約370票，以首張價單116伙計，超額認購逾2倍。

另外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）元朗錦上路站柏瓏II，昨再沽出9座2樓B3室，實用面積353方呎，成交價691.76萬元，實呎19,597元，而柏瓏II已推出的1房單位亦全數沽清。

今起3天7盤出籠 780伙月底前搶客

新盤推售步伐加快，綜合市場資訊，今起一連3日（周五至周日）將有7個主要新盤推售，共涉780伙，其中中洲置業火炭星凱．堤岸，乘東鐵線過海段通車，今日將開售426伙，包括327伙以價單推出，另99伙招標。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目部署下周開放3個全新3房示範單位，實用面積分別774及945方呎，而今日開售的426伙，當中327伙以價單發售，實用259方呎開放式戶折實價569.6萬元起，整批折實均呎約2.27萬元。

將軍澳海茵莊園明推售312伙

九龍建業（0034）位於將軍澳石角路的海茵莊園明日則推出新一輪銷售共312伙，包括開放式戶23伙、1房戶248伙及2房連儲物室41伙；折實價504.3萬元起，折實均呎22,885元。

相關字詞﹕Silicon Hill 第1期 海茵莊園 星凱．堤岸

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