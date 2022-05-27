疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高

根據英國房地產網站Rightmove的數據顯示，倫敦所有行政區的樓價於上月再創歷史新高，按年升6.6%及按月升1.9%，目前平均樓價為67.7萬英鎊（約667.9萬港元）。首都樓價大幅上升主要是疫情限制結束，更多企業要求員工重返辦公室，以致國民對郊區需求減少，並再度重投首都置業。另外，隨着國際旅遊限制逐步解除加上海外投資者的全面回歸，獨立屋和公寓市場需求更為熾熱。

上月樓價按年升6.6% 平均約668萬

在眾多個行政區之中，肯辛頓-切爾西的按年增長率最高，達到13.8%，是整個倫敦最昂貴的地段。其次是黑弗靈區，按年升11.3%、西敏及薩頓升11.2%。此外，人們對附有花園的物業有強勁需求，此類物業的庫存嚴重不足，亦是推高樓價的另一個主因。

事實上，烏俄衝突帶來的不確定性正影響英國經濟前景，同時又持續推高國內通脹，此情况下，人們更熱中於買入物業來抵禦通脹。疫情前，在英國售出物業普遍要67日時間，然而近日在強勁需求下，僅數天已有多個看房預約，甚至即時售出。研究又發現，買家承擔能力高，平均可支付約100萬英鎊（約986.2萬港元的物業）的物業。

有見及此，國際地產開發商Lodha UK推出全新豪宅項目Holland Park Gate，項目位於為倫敦西部Zone 2的肯辛頓（Kensington），並由4幢優雅寬敞的建築組成，保留倫敦的歷史及文化氣息。該區的肯辛頓宮（Kensington Palace）由十七世紀至今，都是英國王室成員的居所，昔日戴安娜王妃、瑪嘉烈公主和愛麗絲王妃亦曾居住於此，環境清幽恬靜。至於現時，吸引各界名人包括球星大衛碧咸、小說家J.K.羅琳居住。

全新推出的豪宅新盤位於高尚住宅區，區內有主要購物大街肯辛頓高街，毗鄰Holland Park，步行數分鐘已可到達多個地鐵站包括肯辛頓（奧林匹亞）地鐵站、牧者叢站及荷蘭公園站；此外，只需20分鐘步程，即可抵達世界排名首十名的學府倫敦帝國學院 （Imperial College London）。現時Holland Park Gate仍處於建築階段，預計2023年落成，提供1房至4房戶型，面積由783至4392方呎，售價由2119.5萬港元起。項目另一大特色是由私人管理公司Saint Amand提供物業管理服務，該公司主打五星級酒店服務。

後疫情時期 大單位需求大

Lodha UK聯合首席執行官Gabriel York表示，現今英國市場與疫情前有很大差異，在過去6個月，當地房地產銷售尤其強勁，在後疫情時期，英國以至環球各地人民，因為仍未能外遊並有更多時間留在家中，因此他們會渴望擁有自住物業，而且對居住面積要求亦愈來愈大。目前，倫敦市亦面對同樣情况，他們會買入面積較大的物業以供一家幾口、幾代人居住，當然有部分人更能買入超過一個物業。

展望未來，倫敦仍是國際大都會，吸引來自世界各地包括香港人來此生活自住或投資，因此倫敦樓價會持續增長並領先全英國，預期5年間倫敦市中心的樓價增長率達20%至25%，市中心以外地區亦有10%至15%增幅。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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