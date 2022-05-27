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2022年5月27日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
聯想去年收入純利創新高
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
匯控傳分拆印尼業務上市
上交所為5民營內房新債發行安排路演
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
技術取勝：廣發証券上試50天線
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
周顯：藍籌股細價股原理相同
湯文亮：美加息快 減息亦快
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈
油麻地寬高限至110米 規劃署支持
周顯：藍籌股細價股原理相同
【明報專訊】我和一些朋友說到藍籌股，其實藍籌股都係好似細價股咁炒，都係嗰幾道板斧，沒有誰比誰更高尚。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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