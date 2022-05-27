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葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持

【明報專訊】上月29日在本欄發表題為「全家總動員認購綠債」一文透露，筆者擬全家總動員每人認購3手政府綠債（4252），此計劃已付諸實行，結果每人亦獲派3手。綠債上周四首日掛牌上市，隨即跌穿發行價100元，筆者當日亦以99.8元增持。

筆者向來留意《明報》經濟版瀏覽量高的文章，希望了解讀者關心哪些題材，知悉近日讀者對港元定期存款息率的報道頗感興趣，而筆者早前亦收到不少銀行短訊的定存推廣優惠，今日分享何以筆者認為買綠債勝敍造港元定期。

綠債息率較高 更靈活

筆者認為綠債比港元定期存款吸引，首要原因是它的潛在派息率較高──綠債派息與本港通脹掛鈎，保底息率為2.5厘，根據筆者收到的銀行推廣優惠，最吸引的是2年港元定存年利率2.5厘，即與綠債保底息率相同；不過，值得留意的是，假如本港通脹上升至2.5%以上，綠債派息便會跟隨向上，高於該港元定存年利率。

綠債比港元定存吸引的第二點，是更靈活──綠債在港交所掛牌，可以像股票一樣買賣，假如日後港股明確轉勢回升，筆者若希望沽出綠債轉買港股，名義上需時兩個交易日交收，實際上沽綠債後隨即便可動用有關資金買股，靈活性頗高，而且持有綠債一日便計息一日，即筆者坐等港股機會來臨期間亦有息收。

至於港元定存，一般在定存期內不能動用有關資金，若要提前取回的話，不單不能於原定到期日獲派利息，而且更要向銀行繳付高昂手續費及罰息。

既然綠債在筆者看來如此吸引，為何上周四掛牌後一直跌穿發行價100元至今呢？

筆者曾就此請教任職銀行高層的朋友，他認為，市場可能對綠債發行期內、即未來3年本港會否繼續奉行聯繫匯率、港元會否繼續與美元掛鈎有疑慮。

港府若承諾聯匯不變 或有助綠債價浮面

港元會否與美元脫鈎？筆者認為機會不大，畢竟1983年以來實施的聯繫匯率制度，過去近40年一直是本港金融及經濟穩定的壓艙石，維持現狀符合本港整體利益；當然，假如現屆及下屆政府作出繼續奉行聯繫匯率的承諾，料可釋除部分市場人士的疑慮，有助綠債重返發行價，此舉不單有利筆者等綠債小投資者，而且這批綠債若長期「潛水」，明年政府再次發行綠債恐怕要提高息率了。

本港公共醫療價廉質優 仍屬港人安樂窩

筆者近日身體略有不適，撰稿前剛到普通科門診看病，一如以往，醫生及護士們都很專業，一個小時完成了連串檢查及得出結果，幸好筆者也沒大礙，診金50元絕對是物超所值。

本港政府向市民提供如此價廉質優的公共醫療服務，相信全球甚少城市能夠做到，單此一點，不論全球局勢如何變幻，筆者便擬增持更多由政府所發行的綠債，繼續以實際行動支持政府。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 創富倉]

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