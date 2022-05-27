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未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業

【明報專訊】通脹高企影響沃爾瑪（美：WMT）及Targett（美：TGT）盈利之際，梅西百貨（Ｍacy's）（美：Ｍ）卻表現亮麗。截至4月底的第一財季，梅西銷售額按年增長近14%至53.5億美元（約417億港元），利潤按年增長1.8倍至2.86億美元，無論收入及利潤均勝於分析師預期。儘管高通脹威脅到消費支出，但購物者重返購物中心購買服裝、行李箱及奢侈品等，提振了梅西的表現。該公司提高了2022財年的利潤前景，股價早段飈升17%。

上調今年利潤預測 股價飈17%

廉價貨品連鎖店Dollar Tree（美：DLTR）及Dollar General（美：DG）在截至4月底的第一財季利潤亦勝預期，前者股價早段升近兩成，後者亦升超過一成。零售股的業績提振了市場氣氛，投資者期望通脹開始見頂。累積頗大跌幅的美股，似乎在本周開始站穩陣腳，美股三大指數早段上揚，道指升逾500點，標普500指數升逾1%，以科技股為主的納指升逾2%。

Tesla進軍泰國 「女股神」抄底

進軍印度失敗的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）準備進入泰國市場，其股價早段升6%。科技股女股神Cathie Wood旗下的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）抄底特斯拉，並買入串流媒體設備製造商Roku（美：ROKU）、視像會議平台Zoom（美︰ZM）等股票。

雖然美國首季GDP修正值，按季折合成年率收縮1.5%，遜於分析師預期；初值為收縮1.4%，不過美國首季消費者實際支出按季上修至增長3.1%，預示消費支出繼續為經濟提供動力。聯儲局公布的5月會議紀錄，提及通脹60次，突顯聯儲局對物價上漲的擔憂。會議紀錄顯示，官員準備透過加息及縮表，使貨幣政策超越中性水平，進入緊縮的狀態。不過聯儲局官員預計，美國第二季實際GDP將穩健增長。

（綜合報道）

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