經濟

首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%

【明報專訊】原佔的士保險市場七成的泰加保險今年初退保約8000部的士保單，引發的士業界大規模轉保，的士業界早前反映新單保費大幅加價逾2萬至5萬元，香港保險業聯會公布數據，今年首季的士第三保平均保費3.25萬元，較去年底升19.3%，綜合險平均保費4.14萬元則升18.1%。

撇除受社會事件影響，令2020年保費按年升近兩成，今年首季保費升幅明顯較近年高（見表）。保聯稱上述保費資料僅代表的士保險市場平均保費，保險公司釐定個別保單保費時會參考個別車輛索償紀錄，個別保費增長變化不能一概而論。

保聯：要減低保費須從源頭出發

保聯又稱，的士平均保費近年上升，保險公司的定價理應準確反映承保的士業務面對的風險，以維持市場健康發展，惟的士保險業務在過往16年，有11年錄得承保虧損，意味着風險和保費定價出現錯配，長遠不利市場可持續發展。

保聯認為，要減低保費及吸引更多保險公司進入市場，必須從源頭出發，提升的士的道路安全水平，並協助保險公司採取風險區分措施，使它們能更準確作出核保決定和釐定個別保單保費。

被保監局接管的泰加保險，經理人德勤的黎嘉恩和甘仲恒公布不會為7月到期之的士保單續保。該行早前宣布未能為2月至6月到期的士保單續保。保聯稱6月到期約840張的士保單，約430張或約51%已獲保險公司承諾承保或已簽訂保單。

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