李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右

明報記者 歐陽偉昉

國務院常務會議在周一提出6個方面合共33項措施，包括促進消費和有效投資，要求放寬汽車限購等，深圳市政府昨日公布，為參與購車抽籤60期或以上未中籤者，提供專項抽籤配額，並給予符合條件者每部2萬元（人民幣，下同）補貼，另向符合新購新能源汽車的個人消費者提供1萬元補貼，並免徵車輛購置稅，以及其他鼓勵汽車消費措施。

鼓勵購車 谷電子產品消費

深圳市昨日亦推出多項提振消費措施，包括向購買符合條件的手機、電腦、智能家電等電子消費品的消費者，按照售價給予15%補貼，每人最多2000元；在疫情防控下積極推動文化旅遊活動、為採購辦公室、業務系統等信息技術應用創新產品提供補貼等。此外，昨日續有地方政府公布放寬樓市措施，天津市和廣東省肇慶市公布，提高首套住房公積金貸款上限。

李克強在會議指出中小微企面臨存亡問題，要求穩定企業情况，人民銀行昨日發出通知要求銀行建立長效服務機制，向小微企業「敢貸、願貸、能貸、會貸」。當局要求銀行要健全容錯安排和風險緩釋機制，以增強敢貸的信心，包括建立客觀量化的盡職免責的認定標準和流程；分行不良貸款若不超過標準，可不考慮相關的利潤損失等；人行分支機構亦應鼓勵銀行加快處置小微貸的不良資產等。

高盛料經濟6月穩健反彈

星展銀行高級經濟師周洪禮稱，因房地產政策涉及多個因素，決定是否放寬較複雜，中央政府因此透過是次會議更明確地宣示其看法。不過，他認為，中國經濟仍主要取決於新冠疫情和防控措施，以上影響並非經濟政策可以解決。另高盛發表報告指出，除非再有大型新冠疫情，否則預計在政策支持下，經濟增長可在6月和第三季出現穩健反彈。但受制疫情防控和地產市道低迷，增長仍有很大下行壓力，若增長令人失望或失業率續攀升，當局或會很快再推額外寬鬆措施。