經濟

聯想去年收入純利創新高

【明報專訊】聯想（0992）昨日中午公布截至3月底止去年度業績，受惠疫情下個人電腦銷售暢旺，全年收入及純利均創歷史新高，午後股價做好，全日升1.1%。聯想董事長兼首席執行官楊元慶表示，對電腦設備前景感樂觀，疫情對消費者的影響有限，因為受封控措施影響，居民需要改為在家工作，商務需求仍保持強勁，預計智能設備業務短期內會繼續增長。

受惠在家工作電腦需求增

去年業績理想，聯想擬宣派每股末期股息0.3元，按年增加25%。集團收入按年升18%至716.18億美元，其中佔比最大的智能設備業務（IDG），儘管個人電腦需求短期內可能有所放緩，商用電腦的需求仍然保持強勁，去年貢獻收入創新高，按年增18%至623.1億美元。

派末期息0.3元 按年增25%

年內，三大主營業務全部實現盈利，智能設備業務經營溢利達47.38億美元，按年多賺27% 。基礎設施方案業務（ISG）全年收入按年升13%至71.4億美元，並首次轉虧為盈。至於方案服務業務全年多賺四成至11.95億美元，收入按年升三成至54.42億美元。

楊元慶提到 ，行業供應鏈短缺問題已經持續一段時間，主要是由於內在需求不斷增長而成，個人電腦端的晶片需求已經得到一定緩解，但智能手機及數據中心業務仍然受晶片短缺影響。至於內地多個城市早前因疫情爆發而收緊防疫措施，對生產及供應鏈造成影響，他則表示，上海封城措施仍然存在一些短期影響，但隨着防疫措施放寬，集團對長遠發展仍然有信心。

談個人電腦（PC）業務，聯想智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，長遠而言，公司對智能設備業務充滿信心，很大程度上是基於積極的生活數碼化。Luca Rossi又表示，儘管目前市場受到一些挑戰影響，特別是國內疫情導致消費需求減弱，加上通貨膨脹、地緣政治及零部件短缺等問題，但隨着消費者對產品要求提升，個人電腦產品的售價亦見增長，對長線表現有信心。

相關字詞﹕個人電腦 聯想 楊元慶

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