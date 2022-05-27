螞蟻派息 阿里巴巴收40億

首向股東派息 總額料近120億人民幣

據螞蟻回應內地傳媒查詢稱，集團今次決定派息，主要着眼於公司長期可持續發展，和向股東提供合理回報，並綜合考慮公司財務狀况、經營發展規劃等因素。發言人又披露，螞蟻主要股東、兩家信託基金杭州君瀚和杭州君澳的股東已自願承諾，會將收到股息保留在杭州君瀚和杭州君澳層面，用以加強財務實力和對公司的資本補充能力，以配合公司的整改推進、促進公司長期可持續發展。

螞蟻集團曾於2020年底申請在港上市，據當時公開資料，集團單一大股東為持股33%的阿里巴巴，至於杭州君瀚和杭州君澳分別持股約29.86%及20.66%，以今次派息金額計，分別獲派股息約35.7億及24.7億元。杭州君瀚和杭州君澳均是由阿里創辦人及高層團隊持有。

撇除三大股東以外，螞蟻集團其他股東持股較分散，例如社保基金及中國人壽（2628）各持有約3%及1.1%。