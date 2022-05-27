經濟

疫情礙AI雲業務 百度：次季挑戰更大

【明報專訊】百度（9888） 今年首季表現勝市場預期，季內經調整淨利潤按年跌近一成至38.79億元（人民幣．下同），但較預期高約一倍；收入則微升1%至284.11億元。不過，百度首席財務官羅戎表示，受疫情影響， 客戶的大型活動取消或推遲等，影響百度人工智能（AI）雲業務，形容相比首季表現，預計次季「業務更具挑戰性」。

季績勝預期 昨美市升逾一成

百度美國預託證券（美：BIDU）昨早段大升逾一成，較港股收市高13%。百度核心業務首季度收入按年升4.4%至213.78億元，當中受疫情下廣告業務受壓影響，在線營銷服務收入按年跌4%至157億元，惟雲及其他AI驅動業務推動，非在線營銷收入按年升35%至57億元，彌補相關影響。

羅戎表示，百度核心收入保持健康，百度智能雲本季度按年增長45%所帶動，未來會繼續推動高質量收入增長和持久的商業模式，此外將進一步提高整體營運效率，以推動長期增長；不過，期內愛奇藝貢獻收入按年跌8.7%至72.77億元。

傳自動駕駛測試擴至重慶

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏稱，業務自3月中旬開始受到疫情影響，但相信新人工智能業務將推動百度長遠增長，並為驅動內地經濟及可持續發展。百度近年積極發展其自動駕駛出行服務，李彥宏表示，公司作為第一間獲有公開道路的無人化載人服務有關許可牌照，在北京指定道路進行服務，據最新消息，上周五（20日）百度又獲允許在重慶進行開放道路的無人化載人服務測試，未來公司的目標是將有關服務擴展至其他城市。

李彥宏又表示，繼續擴大與各汽車廠的合作，為其提供Apollo自動駕駛解決方案，在年初與比亞迪（1211）達成合作後，百度也獲東風汽車（0489）提出合作，計劃在其熱門車型中採用百度ANP、 AVP和高精地圖服務。百度自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑首季提供19.6萬次乘車服務，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等城市落地。

相關字詞﹕百度（9888） 自動駕駛出行服務 百度

上 / 下一篇新聞

阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
阿里季績勝預期 疫情未明停前瞻 美股價較港收市飈13% 張勇：平台經濟利國家發展
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
螞蟻派息 阿里巴巴收40億
聯想去年收入純利創新高
聯想去年收入純利創新高
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
扭3月跌勢 港4月出口增1.1％遠勝預期
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
李克強定調 深圳即推消費補貼 人行促銀行向小微企「敢貸」 星展：經濟主要受疫情左右
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
阿里前高層發起SPAC傳下周接受認購
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
世華全年虧轉盈 賺40萬美元
匯控傳分拆印尼業務上市
匯控傳分拆印尼業務上市
上交所為5民營內房新債發行安排路演
上交所為5民營內房新債發行安排路演
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
首季的士第三保平均保費3.25萬 較去年底升19%
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
凱知樂股價離奇暴升日 法基金沽貨套現逾113萬
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
博通4758億購雲軟件商 半導體設計至銷售一條龍 利拓企業軟件
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
未受高通脹影響 梅西首季多賺1.8倍勝同業
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
中國供應鏈受阻 Nvidia今季收入遜
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
張兆聰：光伏股強勢 創維落後可冷吼
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
葉創成：綠債勝定存 「潛水」續增持
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
植耀輝：中升下半年業績有望大翻身
技術取勝：廣發証券上試50天線
技術取勝：廣發証券上試50天線
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
盧駿匡：市况偏淡 應盡早鎖定利潤
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
澳門酒店連娛樂場 網上20億招頂讓
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
Pacific Coffee分店 融入展能藝術
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
劉思明：港股受惠政策托底 工業股待發力
周顯：藍籌股細價股原理相同
周顯：藍籌股細價股原理相同
湯文亮：美加息快 減息亦快
湯文亮：美加息快 減息亦快
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
疫後重回市中心生活 倫敦樓價創新高
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
Silicon Hill加推58伙 1房不足500萬起
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
黃埔花園3房2138萬沽雙破頂
大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈
大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈
油麻地寬高限至110米 規劃署支持
油麻地寬高限至110米 規劃署支持