映岸擬端午節長假開示位 最快下周開價

林達民透露，項目由兩座26層高住宅大樓組成，合共提供262伙單位，實用面積由261至約570方呎，戶型涵蓋開放式至3房，連同特色單位，合共提供14款戶型；當中1房及2房戶合共佔全盤85%；項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期約21個月。

新盤銷情理想，下半年勢將繼續多盤混戰。會德豐地產稱，集團今年售出約416伙新盤單位，套現約64億元，其中仍待批預售的藍田新盤KOKO HILLS第3期料本季登場。

KOKO HILLS 3期擬本季登場

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，KOKO HILLS第1及2期，今年以來累沽21伙，套現約3.4億元，料項目第3期將於本季登場，主打1至2房單位。

資料顯示，KOKO HILLS第3期細分3A及3B期，分別涉392及444伙，預計關鍵日期為2024年9至10月，樓花期長約27至28個月。至於同系啟德新盤MONACO MARINE，短期內推出低座單位應市，涉及106伙，價錢參考項目高座單位及其他期數的低座單位售價。