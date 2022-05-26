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映岸擬端午節長假開示位 最快下周開價

【明報專訊】香港小輪（0050）與市建局合作發展、由恒基代理銷售的深水埗通洲街新盤映岸，部署下周上載樓書及開價。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民（圖）表示，目標在端午節長假期開放示範單位予公眾參觀，至於定價將參考系內長沙灣映築，現時映築平均成交呎價約2.3萬元。

林達民透露，項目由兩座26層高住宅大樓組成，合共提供262伙單位，實用面積由261至約570方呎，戶型涵蓋開放式至3房，連同特色單位，合共提供14款戶型；當中1房及2房戶合共佔全盤85%；項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期約21個月。

新盤銷情理想，下半年勢將繼續多盤混戰。會德豐地產稱，集團今年售出約416伙新盤單位，套現約64億元，其中仍待批預售的藍田新盤KOKO HILLS第3期料本季登場。

KOKO HILLS 3期擬本季登場

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，KOKO HILLS第1及2期，今年以來累沽21伙，套現約3.4億元，料項目第3期將於本季登場，主打1至2房單位。

資料顯示，KOKO HILLS第3期細分3A及3B期，分別涉392及444伙，預計關鍵日期為2024年9至10月，樓花期長約27至28個月。至於同系啟德新盤MONACO MARINE，短期內推出低座單位應市，涉及106伙，價錢參考項目高座單位及其他期數的低座單位售價。

相關字詞﹕會德豐地產 KOKO HILLS第3期 映岸 香港小輪

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