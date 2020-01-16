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YOHO Hub突推103伙 加入新盤戰 柏瓏4輪銷售沽1350伙 套現逾123億

【明報專訊】新地（0016）部署周六（28日）開售太子道西Prince Central 16伙及短期開售大埔白石角Silicon Hill第1期之際，同系樓花期約10個月的元朗站上蓋項目The YOHO Hub，於昨日信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展的元朗錦上路站柏瓏II次輪銷售後，突加推5號價單共103伙，並同步公布銷售安排，於下周二開售211伙。

明報記者 陳寶恩

本月新盤開售浪接浪，柏瓏II昨次輪銷售288伙，市場消息稱即日沽約250伙，佔是次可售單位近九成。發展商表示，柏瓏I及II兩期開售近4周共4輪大型銷售，累沽約1350伙，共套現逾123億元，佔已推出單位1431伙，售出近95%，成為今年以來售出伙數最多新盤。

至於柏瓏II兩輪共沽642伙，套現逾56億元，佔已推出單位716伙近90%。

YOHO Hub加推均呎逾2.1萬

至於The YOHO Hub昨日加推的5號價單，單位來自第1至3座，實用面積介乎326至1036方呎，價單定價836.6萬至2464.9萬元，實呎21,601至27,403元。維持最高12%樓價折扣（建築期最高折扣8%，比即供少4個百分點），折實價736.2萬至2169.1萬元，折實實呎19,008至24,115元，折實均呎21,232元；與去年12月時推出的4號價單折實均呎21,261元相若。

今批售價最低單位來自1座7樓J室，實用面積326方呎，1房戶，折實價736.2萬元，折實實呎22,583元。對比新舊價單，個別單位有輕微加價（見表），如2座7樓A室，實用477方呎，2房間隔，折實960.8萬元，折實實呎20,142元，而去年12月4號價單內樓上的8樓A室，面積、間隔一樣，折實952.4萬元，折實實呎19,967元，即今次的樓下單位價錢高約0.9%。

1房折實736萬起 下周二賣211伙

若買家欲以新按保計劃承做高成數按揭，須選用建築期付款。今批103伙中，有101伙、即98%，建築期折實價低於1920萬元，即最高可做八成按揭，貸款上限為960萬元。另外，有15伙、即14.6%，折實低於1000萬元，最高可做九成按揭。

項目落實下周二（31日）開售211伙，當中包括206伙以價單發售，另5伙位於3座的中高層A室招標發售，實用面積1159方呎，屬4房套房連儲物室間隔。

Silicon Hill首日收約130票料足額

至於昨日起收票的新地大埔白石角Silicon Hill第1期，市場消息稱，首日收約130票，以首張價單116伙計，料獲足額認購。

相關字詞﹕新地 柏瓏II Silicon Hill 第1期

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