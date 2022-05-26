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經濟
2022年5月26日星期四
技術取勝
投資策略
李克強：經濟困難比2020年更大 流傳講稿稱「目標本季GDP正增長」
三大官媒昨頭版刊習言論：經濟一定更光明
國務院發布意見 鼓勵基建REIT上市
美銀料兩年後派息回到疫前 匯控急漲3%
恒指升59點 北水連續13日淨流入
美證交指中概股審計 中美存「重大問題」
TVB加大「士多」業務 擬拓內地電商 疫下合拍劇減 轉伙內地平台攻第三方內容分銷
友和今起招股 每手逾5252元入場
本地初創EventX買虛擬土地 擬推「元宇宙活動技術支援方案」
環聯：港首季可疑數碼詐騙按年跌26.5%
內地4月手機出貨 急跌逾34%
環滙推手機感應收款「Mobile Tap」
股債雙殺 數量型基金大贏家 主要靠沽空政府債重倉能源商品
受烏戰供應鏈中斷打擊 星料全年GDP近預測下限
疫情緩和旅遊復蘇 Booking.com首季預訂額創新高
張兆聰：美抗通脹決心存疑 捕捉金價回升
技術取勝：阜豐回調宜守3.8元
公益金籌款 李嘉誠加碼支持
杜汶澤發行代幣兼落戶元宇宙
劉思明：基本面堅固 中移動有望上試阻力
周顯：恒指加減成分股 有人歡喜有人愁
湯文亮：二手樓成交量 升升跌跌才健康
YOHO Hub突推103伙 加入新盤戰 柏瓏4輪銷售沽1350伙 套現逾123億
映岸擬端午節長假開示位 最快下周開價
葉子楣3624萬「首置」購瀚名3房戶
廖創興家族6650萬「首置」購君珀蝕讓貨
省善真堂九龍城全幢重建物業 蓬瀛仙館1.8億購入
會德豐黃竹坑工廈申強拍 估值逾6.9億
經絡曹德明：按息或升至2.5厘 借錢買樓3招應對
多個新盤延交樓 按揭或須重新申請
技術取勝：阜豐回調宜守3.8元
【明報專訊】中生製藥料可上試4.5元（圖）
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