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疫情緩和旅遊復蘇 Booking.com首季預訂額創新高

【明報專訊】隨着全球新冠疫情緩和，各地邊境措施陸續放寬，帶動旅遊業復蘇。經營旅遊服務預訂網站的Booking.com公布，今年首季平台總預訂額達270億美元（約2100.6億港元），打破平台於疫情前、2019年首季錄250億美元紀錄，創下平台創辦以來單季歷史新高。其中3月份預訂額首次單月突破100億美元，並較2019年同期上升17%。

房晚預訂量仍較疫前跌

不過，Booking.com季內房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，但已比去年第四季度水平有所回升，並持續向好，其中4月份錄得房晚預訂數量增長亦有所改善，包括亞洲地區改善至僅比2019年低10%。此外，4月份國際房晚預訂數量佔總預訂數量超過45%，並首次升穿2019年水平；與2019年首季的40%和第四季的33%相比，升幅顯著增長。

至於本地旅遊方面，Booking.com母企Booking Holdings今年首季相關房晚數量增長強勁，並比第四季有所改善。

受回頭顧客的增長趨勢影響，Booking.com於3月的活躍客戶維持在2019年的95%水平內，當中部分客戶超過一年未有在平台預訂住宿。

Booking.com早年在香港等40個市場推出航班預訂服務，受平台航班持續擴張等因素帶動，今年首季機票預訂量較2019年增長1.52倍，按年則升69%。

（綜合報道）

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