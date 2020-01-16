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受烏戰供應鏈中斷打擊 星料全年GDP近預測下限

【明報專訊】新加坡近期重新對外開放，吸引外資投資振興當地經濟。新加坡貿易與工業部（MTI）表示，維持今年全年經濟增長預測3%至5%，惟受俄烏戰爭、全球供應鏈持續中斷等影響，令該國今年經濟前景帶來壓力，預期全年實際增幅貼近該範圍下限。

經濟重啟 維持預測 全年料增長3%至5%

新加坡貿易與工業部昨日重申，早前對今年經濟增長3%至5%的預測維持不變，惟與3個月前比較，當地經濟的外部需求前景已經減弱；同時指出，全球經濟的下行風險仍然很大。該部門常任秘書林明亮在簡報會中表示，全球供應鏈中斷可能持續整年，抑制以出口導向型經濟體的經濟增長，這超出他們預期。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國因疫情而實施封城措施，令供應鏈問題、緊張局勢加劇，進一步刺激通脹，並引發全球邁向更高利率。與此同時，新加坡經濟的重新開放和勞動力市場趨緊，亦令工資帶來壓力。

首季GDP增3.7%

新加坡4月份核心通脹指標加速上升，創10多年來最快升速，金管局上個月實施收緊政策。金管局副總裁Edward Robinson表示，目前採取的政策合適，有助紓緩通脹壓力；惟警告，貨幣政策不能成為解決供應鏈中斷問題的唯一工具，隨着全球金融收緊，有必要為市場波動做好準備。貿易與工業部亦公布，今年首季該國GDP按年增長3.7%，高於政府早前估計的3.4%，符合市場預測。與上季比較，第一季GDP增長0.7%。

（綜合報道）

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