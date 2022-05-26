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股債雙殺 數量型基金大贏家 主要靠沽空政府債重倉能源商品

【明報專訊】今年以來環球股債雙殺，傳統基金紛紛「見紅」，據《金融時報》報道，過去10年表現差勁的數量型對冲基金（Quantitative Hedge Fund）反而大幅跑出，據HFR編製、追蹤數量型對冲基金表現的指數今年首4個月錄得15.1%正回報，跑贏其他知名對冲基金之餘，亦遠勝同期跌了13%的標普500指數。數量型對冲基金經理多表示，今年贏錢主要是靠沽空政府債券及重倉能源商品。

數量型對冲基金專門跟隨市場趨勢行事，利用數學模型預測市場走勢，只要測中的趨勢持續就能穩定賺錢。這類基金估計規模達3370億美元，但自從金融海嘯全球央行推出量寬以來，這類基金表現都令人失望，2009年至2021年間是6年賺錢、6年蝕錢（見圖），遠遜傳統股票基金及債券基金。但今年至今這類基金的表現卻能媲美2008年，當時這類基金能透過油價先大升後大跌而賺大錢。

CFM總裁：央行為遏通脹犧牲資產價格

Systematica Investments創辦人Leda Braga說，現在如2008年所有人都跟隨大趨勢而行，這些趨勢都很清楚，其中一個趨勢就是過去10年美好時光已經完結。她旗下的基金BlueTrend今年回報達26%，是14年來最好。法國數量型對冲基金CFM總裁Philippe Jordan指全球央行今年必須集中精力遏通脹，不惜犧牲資產價格。除了美國10年期國債孳息由1.51厘曾升至3.2厘之外，德國同年期國債孳息率亦由負0.18厘一度升至1.19厘，這代表債價大跌。美國Graham Capital基金主席Kenneth Tropin說，過去多年一直文風不動的德國國債今年何其波動，造就他旗下兩個基金今年首4個月分別錄得41.7%及33.4%回報。

此外，美國商務部昨晚公布4月份耐用品訂單上升0.4%，較市場預測中值升0.6%為低，遜預期；不包括飛機和國防用品的核心資本貨品訂單則升0.3%，亦比預估的0.5%升幅為少。

美4月份耐用品訂單升0.4%

經濟數據表現差於預期，加上近期美股持續下跌，投資者觀望聯儲局今早凌晨公布上月議息紀錄，轉追入美債，2年期及10年期債息分別一度跌0.16厘及0.13厘，最低見2.46厘及2.72厘，到昨晚11時見2.5厘及2.75厘。利率掉期顯示，6月及7月累計加息幅度不足1厘，並料聯邦基金利率明年中在2.93厘左右見頂。

美國道指、標指及納斯達克截至昨晚11時，分別升0.32%、0.53%及0.93%，受壓多時的納指表現轉好。美國石油學會數據還顯示，當地汽車燃油庫存只有422萬桶，為2013年最低，消息刺激國際油價扭轉過去兩天跌勢，紐油升至近每桶111美元。雪佛龍（美：CVX）股價跟升1.4%，埃克森美孚（美：XOM）股價升1.7%，市值自2014年12月以來重新突破4000億美元。

（綜合報道）

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