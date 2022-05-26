經濟

內地4月手機出貨 急跌逾34%

【明報專訊】中國信通院發表最新數據，今年4月內地市場手機出貨量1807.9萬部，按年急跌34.2%。當中有80.7%為5G手機，出貨量按年下跌31.9%至1458.5萬部。今年首4個月，內地市場累計手機出貨8742.5萬部，按年下降30.3%；當中有78.3%為5G手機，出貨量按年下跌25%至6846.9萬部。

中國市場以外，歐洲手機市場也受俄烏戰爭持續影響，拖累上月出貨量。市場調查機構Canalys指出，上季歐洲智能手機市場出貨量4170萬部，按年下跌10%。

當中三星以市佔35%排行第一，不過出貨量按年下跌9%至1460萬部。

蘋果市佔重奪第二 小米第三

蘋果（美：AAPL）以市佔21%重奪第二名，上月出貨量按年增加1%至890萬部。小米（1810）表現則倒退，去年首季表現一度勝過蘋果，但上季出貨量按年急跌22%至820萬部，市佔下跌3個百分點至20%排行第三。

Canalys研究分析員Runar Bjørhovde表示，俄羅斯和烏克蘭上季手機出貨分別下跌31%和51%，成歐洲市場首季表現下滑的主因。他又指出，雖然持續多時的戰爭將通脹推至創紀錄水平，同時拖累消費者信心，但認為智能手機市場將於未來兩個季度，才迎來真正考驗。

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