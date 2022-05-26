經濟

環聯：港首季可疑數碼詐騙按年跌26.5%

【明報專訊】信貸資料機構環聯昨日發表《全球數碼詐騙趨勢季度調查報告》，本港今年首季可疑數碼詐騙比率按年跌26.5%，與全球的22.6％跌幅趨勢一致。報告指出， 本港數碼騙徒已改變其行騙的目標行業，由科技數碼業轉至一些傳統行業。 首季物流、金融服務及虛擬社區等行業的可疑詐騙比率錄得按年跌幅；相反零售、博彩和旅遊及休閒等行業則錄得升幅。

零售業升幅最大 其次博彩與旅遊

可疑數碼詐騙比率升幅最大為零售行業， 按年升37.3%，其次則是博彩與旅遊及休閒，均按年升12.5%。物流行業為可疑數碼詐騙跌幅最大的行業，按年跌47.4%，金融服務可疑數碼詐騙亦跌33.3%。

環聯亞太區首席產品官殷虹指出，熟手騙徒透過壓力測試，察覺部分行業加強防範措施，當騙徒發現難以入手時，就會將目標轉向新行業。最近亦觀察到，騙徒正在尋找可以利用新的機會或漏洞，在目前騙案下降情况下，企業首要之務是專注為優質客戶提供優化體驗。

根據環聯《全球消費者脈搏調查》報告，於2月訪問超過1000名港人，有39％港人表示於過去3個月內曾成為數碼詐騙的目標，按季上升6個百分點。受影響的消費者表示，網絡釣魚是最常見的詐騙手法，達35％；其次是身分盜竊及現金禮品卡詐騙，分別達27%。

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