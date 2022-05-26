本地初創EventX買虛擬土地 擬推「元宇宙活動技術支援方案」

盼助企業開發客源

陸啟哲指出，EventX計劃推出「元宇宙活動技術支援方案」，希望透過在The Sandbox上的虛擬土地，建構一個以舉辦活動為主的數碼世界，協助企業及活動策劃者通過舉辦線上活動開發客源。他形容「元宇宙」為一個社交平台，認為EventX的本業是活動管理非社交，故沒有計劃自研一個「元宇宙」。

與Web 3.0和「元宇宙」相關的NFT技術成為熱話，陸啟哲直言就目前為止，NFT的作用的確不大，形容情况猶如早前的虛擬貨幣般。

他續表示，隨社交媒體IG擬推出NFT功能，相信往後兩三年時間，當VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）等科技如手機般普及，屆時NFT則成氣候。

今年初完成6240萬元融資

EventX於今年初，完成B+輪800萬美元（約6240萬港元）融資，由高瓴創投（GL Ventures）領投，資金將用於拓展亞洲區業務。

繼2020年於新加坡設立辦公室後，陸啟哲表示，公司未來發展聚焦東南亞，其次為日韓及中國內地。