友和今起招股 每手逾5252元入場

集資最多1.43億

友和將於今日至下周二（31 日）中午公開招股，6月10日港交所掛牌上市。據初步招股書顯示，截至去年11月底的財年首8個月，友和收入約4.97億元，按年增71.9％，惟期內盈轉虧蝕約1393萬元，上一年度同期則錄純利約1863萬元。期內毛利率為15％，較上財年跌2.4個百分點。

胡發枝表示， 該財年首8個月毛利率下跌及盈轉虧，主要與公司擴充產品組合、以及爭取市場份額相關。公司期內增加銷售毛利率較低的熱門電子產品，例如智能手機等。他又稱，現時集團主要以自營業務為主，未來將會開始引入第三方商戶在友和的平台上銷售，並認為透過引入第三方業務，可帶動集團的商品訂單銷售（GMV）快速增長。談及發展大灣區計劃，胡發枝指出，雖然內地已有多家大型電商龍頭，但內地跨境購物需求大，每年消費金額達數千億元規模，加上不少內地消費者仍會留意一些海外網購平台，而現時卻仍未有一個較為有名的香港電商平台在大灣區發展，認為友和在國內市場有一定的發展潛力及優勢。

明報記者

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