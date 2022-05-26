恒指升59點 北水連續13日淨流入

憧憬減購車稅 吉利長汽大升

國常會進一步部署穩經濟一籃子措施，提及汽車行業政策包括階段式減徵部分乘用車購置稅，車股續急漲，吉利（0175）升4.53%，收報14.76元，是升幅最大藍籌，長城（2333）升10.8%，收報13.76元。比亞迪（1211）升2.5%，收報261.2元。但蔚來（9866）、小鵬（9868）及理想（2015）均逆市跌。

李寧（2331）跌3.06%，收報50.65元，是跌幅最大的藍籌。科指方面，快手（1024）績後收報66.75元，升5.37%，是升幅最大的成分股；跌幅最大的是萬國數據（9698），收報25.35元，跌7.14%。網易（9999）首季營收高於預期，收報155.6元，升3.05%。