經濟

美銀料兩年後派息回到疫前 匯控急漲3%

【明報專訊】匯控（0005）在去年2月恢復派息，同時宣布自2022年起逐步將目標派息率設定在列帳基準每股普通股盈利的40%至55%之間，即不再固定派發自2015年度至2018年度每股0.51美元的股息金額（圖1），令不少以穩定收股息為目標的股東大失所望。不過美銀近日發表報告，認為匯控存款豐厚，將受惠利息上升，在盈利上升帶動下，至2024年度每股派息將可回到0.51美元的疫前水平，較去年度派息增長1倍。

指存款豐厚 較受惠利息上升

受美銀報告唱好刺激，匯控昨日最多曾升4.35%，收報50.95元，升3.14%。美銀將匯控目標價由645便士（約63.4港元）升至700便士（約68.8港元），評級為「買入」。

美銀預期，美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行將在是次加息周期加1.8厘至2.1厘，因為匯控有存款82%為活期存款，存款相當充足，因此對利率上升感敏度實際較匯控指引為高，美銀預期至2024年，匯控的淨利息收入可達至400億美元，較2021年的265億美元上升51.06%，亦較市場普遍的預期高30億美元。

非利息收入方面，即使計及香港和中國內地市場今年因新冠疫情防控影響財富管理和交易收入，美銀仍預期至2024年的累計每年平均增長有3%，同時信用減值風險溫和，預期至2024年純利可升至212.71億美元，較2021年上升68.72%。盈利上升增加匯控的自由現金流，令派息增加，預期在2022和2023年度，每股股息可增至0.33美元和0.41美元。

料匯控分拆機會不大

美銀指出，匯控增加派息，對其股東的正面意義較回購為大，因為香港散戶持有匯控股權30%（圖2），他們向來較着重股息，而其匯控的大股東中國平安（2318）而言，回購帶動匯控市值上升不會令平保在會計帳面上受惠，但獲派的匯控股息則可以入帳。美銀仍預計，匯控在有額外資本下，在2023和2024年度各回購20億美元。

上月底市傳平保推動匯控分拆其亞洲業務，讓投資者可選擇投資更有盈利的亞洲業務，並提高銀行股本回報率，美銀相信匯控實行分拆的機會不大，因為貿易為匯控的核心業務，銀行必須保持整體，分開為兩間東方和西方不相關的銀行，會降低環球貿易客戶與該行的關連。

相關字詞﹕分拆 美銀 股息 中國平安 加息 匯控

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