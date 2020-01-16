經濟

國務院發布意見 鼓勵基建REIT上市

【明報專訊】國務院辦公廳同日公布《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（下稱《意見》），提出推動盤活現有基建資產，鼓勵更多符合條件的基礎設施不動產投資信託基金（REITs）項目發行上市。

有效利用資產 防閒置浪費

《意見》指出，目前中國在基礎設施等領域形成一大批存量資產，建議要有效利用現有資產，防止閒置浪費，重點盤活存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施項目資產，包括交通、水利、清潔能源、保障性租賃住房、水電氣熱等市政設施、生態環保、產業園區、倉儲物流、旅遊、新型基礎設施等；要統籌盤活存量和改擴建有機結合的項目資產，包括綜合交通樞紐改造、工業企業退城進園等。有序盤活長期閒置但具有較大開發利用價值的項目資產，包括老舊廠房、文化體育場館和閒置土地等，以及國有企業開辦的酒店、餐飲、療養院等非主業資產，同時希望推動基礎設施REITs健康發展、鼓勵更多符合條件的基礎設施REITs項目發行上市。

支持行業兼併重組

此外，有關當局亦支持兼併重組等其他盤活方式，表示在符合反壟斷等法律法規前提下，鼓勵行業龍頭企業通過兼併重組、產權轉讓等方式加強存量資產優化整合；以及通過混合所有製改革、引入戰略投資方和專業運營管理機構等，提升存量資產項目的運營管理能力。

對於回收資金，《意見》建議加強相關資金管理，鼓勵以資本金注入方式用於具有收益的項目建設，充分發揮回收資金對擴大投資的推動作用。對地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，盤活存量公共資產回收的資金可適當用於「三保」支出及債務還本付息。回收資金使用應符合預算管理、國有資產監督管理等有關政策要求。

相關字詞﹕國務院

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