李克強：經濟困難比2020年更大 流傳講稿稱「目標本季GDP正增長」

明報記者 歐陽偉昉

央視網報道，李克強在會議表示，特別自4月以來，一些經濟指標明顯走低，在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時更大（見表），當局會將「穩增長」放在更重要位置，着力保市場主體、保就業、保民生，並要求部門於上半年完成實施中央經濟工作會議和政府工作報告所確定的政策，及在本月底前推出國務院常務會議穩定經濟措施的實施細則。

5月發電量貸款皆負增長

對於5月經濟情况，據市場流傳的會議發言，李克強表示自本月初至20日發電量、運輸量和新增貸款均為負增長，以上3項數據被外媒稱為「克強指數」，為李克強追蹤經濟動向的指標。李克強指出，雖然本月以來部分地區推行復工復產，不過經濟勢頭比較脆弱，很多中小微企業反映已到存亡關頭。他指要扭轉經濟指標在5月負增長的走勢，需要很大力量，因此昨日穩定經濟會議刻不容緩，要求與會者採各種有效措施。

李克強表示，目前中國經濟有跌出合理區間的危險，作為大型經濟體，若不付出巨大代價和更長時間，將難以再回到合理增長區間。他明確要求各有關部門和各地方政府要採取措施，爭取經濟在6月穩定上升，有所恢復。他以中國經濟在第二季須達正增長作為指標，並指該目標不高，即使是明顯低於今年初提出的全年增長目標5.5%，「但從實際出發也必須這樣做」。

要在第二季降失業率

上海封城影響內地消費生產和物流運輸，今年4月中國零售總額按年下跌11.1%，4月出口和首4個月投資按年增幅亦放緩至3.9%和6.8%。防疫措施在5月大部分時間仍持續，大部分銀行將中國今年第二季經濟按年增長下調至約1至2%，ING銀行更預期第二季經濟按年跌1%。4月份城鎮失業率升至6.1%，青年失業率更升至18.2%的歷史高位，李克強在會議指出，就業為穩經濟的重要支柱，失業率大幅攀升的後果嚴重，要求在第二季降低失業率。對於通脹情况，李克強指中國沒有如發達國家般，在兩年前一同量化寬鬆、超發貨幣，雖然物價有上升壓力，但在可控範圍，因此當局還有應對經濟下行壓力的工具。

昨晚人民幣匯價下跌，至晚上11時，在岸人民幣跌368點子（1元等於1萬點子），跌至6.69水平；離岸人民幣跌440點子，重回6.7以下。