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戴德梁行：上半年大額商用物業成交額 按年跌35%

【明報專訊】今年首季本港經濟在第五波疫情嚴重打擊下，售價逾1億元的大額商用物業成交疏落；戴德梁行發表報告指隨着疫情回穩，自第二季開始，相關成交已明顯回升，預計上半年有機會錄得約50宗相關成交、涉金額有機會達280億元，比去年同期跌35%，但較2020年同期升28%，今年全年總成交金額料為700億元。

據統計，今年上半年截至5月中，本港商用物業投資市場，共錄43宗大額交易、涉總金額214億元，即每宗平均成交金額為4.98億元。戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩表示，平均每宗成交金額有持續向下趨勢，反映疫情持續、經濟前景未明朗環境下，投資者入市取態審慎。

該行估計，整個上半年成交宗數，有機會錄約50宗、成交金額為280億元，金額比去年同期跌35%，但隨著疫情緩和，預計下半年投資市場氣氛較上半年佳，預料2022年度商用物業投資總金額可達700億元，表現將比2019年、2020年更為理想。

房產基金趁市靜入市 瞄準酒店工廈

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄稱，今年上半年的交投，仍然是以本地投資者入市為主導，佔市場成交總額逾56%，惟不少於本地設有據點的國際房地產基金，趁現時較平靜市况頻頻出手，期內基金佔總市場成交額42%，較去年同期的14%大幅攀升，當中不少酒店與工廈項目均由相關基金承接，並伙拍本地發展商，為其業務擴張提供資金支持。

與此同時，內地投資者入市情况，則較去年沉寂，佔總成交額約2%。

東鐵線過海段開通 灣仔北一帶最受惠

此外，港鐵東鐵線過海段正式開通，延伸至港島的交通配套日趨完善，預料將惠及沿線物業，帶動其長遠升值潛力，特別以灣仔北、會議展覽中心一帶地段，並以買家作主導。此外，北部都會區持續發展，隨着古洞站預計於2027年竣工，將為新界北區居民提供更完備的交通配套，古洞、新田、洪水橋一帶亦能受惠。

相關字詞﹕北部都會區 東鐵線過海段 戴德梁行 商用物業大額成交

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