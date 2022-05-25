Prince Central周六首輪賣16伙

逾八成發價單開售 3伙招標

Prince Central 周六以價單開售的13伙，實用面積251至624方呎，最高15%樓價折扣，折實價694.71萬至2132.4萬元，折實實呎27,677元至34,173元；發展商是次提供最高7%現金回贈。項目推出招標的3伙，包括19樓A室、19樓C室，屬4房套房連儲物室，實用面積分別869及890方呎；另20樓A室屬頂層特色戶，實用面積834方呎連天台及平台。

紅磡必嘉坊部署6月正式出擊

其他新盤方面，恒地（0012）旗下紅磡大型新盤必嘉坊，部署於6月登場。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊未來2至3周，將持續進行軟銷推廣，當中第1期樓花期長約22個月，料6月正式推盤。

利奧坊．壹隅連沽兩伙1房 呎價2.4萬

此外，同系大角嘴利奧坊．壹隅，昨日售出2伙1房連儲物室單位，實用面積分別328及320方呎，折實價約788.5萬元、及約789.6萬元，實呎約2.4萬及約2.47萬元。

豪宅亦加緊推盤步伐，華懋薄扶林現樓新盤碧麗軒，推出4伙複式戶於周六（28日）起招標發售，相關單位實用面積1527至1902方呎。連同月初推出的4伙複式戶，項目累計已推出8伙招標。另信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展的元朗錦上路站柏瓏II，今日早上將於尖東帝國中心次輪開售288伙，實用面積351至974方呎，包括1房至4房戶，折實價651.67萬至1846.82萬元、折實實呎17,132至20,463元。發展商指出，項目累收逾1500票，主要屬向隅客入票，超額逾4倍。

柏瓏II今次輪賣288伙 超額認購4倍

同屬鐵路沿線的中洲置業火炭星凱．堤岸，周五（27日）新一輪開售426伙，包括327伙以價單推，另99伙招標。此外，最快今年8月入伙的九建（0034）將軍澳海茵莊園，本周六亦新一輪開售312伙；包括開放式戶23伙、1房戶248伙以及2房連儲物室41伙；折實價504.3萬元起，今批折實均呎22,885元。