經濟

香港地產

上月50指標屋苑 均呎重上1.5萬

【明報專訊】第五波新冠疫情漸退，本港樓市近期一洗今年初時的頹風；利嘉閣地產研究部最新統計顯示，4月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價，最新報15,146元（見圖），較3月錄14,876元，按月升1.8%，為連跌7個月後首度回升，創今年以來4個月新高。今年首4個月，樓價累積跌幅收窄至1.38%，而若與去年8月的歷史高位比較，則仍累跌3.64%。

利嘉閣資料顯示，4月份50指標屋苑共錄約960宗成交，按月增四成；除連升兩個月外，更創去年中以來11個月新高。在三大分區中，港島區錄165宗成交，按月增53%；九龍區升39%，全月有376宗；新界區也增37%，錄419宗成交。至於上月內交投最旺指標屋苑，包括荔枝角美孚新邨、錄得56宗成交；緊接的天水圍嘉湖山莊、沙田第一城分別錄得52宗及44宗買賣。

美孚嘉湖第一城交投最旺場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，4月疫情持續受控，政府再度發放消費券，市場憧憬放寬限聚，令買家加快入市，刺激二手交投，帶動樓價上升，惟隨著平價盤被大量消化，新盤蜂擁出台，搶佔購買力，而在市况趨樂觀下，業主叫價轉強硬，料5月份二手交投轉慢。廖續稱，5月指標屋苑交投量，或將按月回落三成至四成、下試約600至700宗的水平。樓價方面，相信在次階段限聚鬆綁及樓市氣氛持續樂觀下，仍會穩中向好，按月可再錄1%至2%升幅。

相關字詞﹕美孚新邨 沙田第一城 嘉湖山莊 廖偉強 利嘉閣地產

上 / 下一篇新聞

快手首季業績勝預期 廣告收入受壓 虧損收窄至逾37億人幣 日活躍用戶按年增17％
快手首季業績勝預期 廣告收入受壓 虧損收窄至逾37億人幣 日活躍用戶按年增17％
中央收緊打機管控 網易收入不跌反升
中央收緊打機管控 網易收入不跌反升
社交娛樂服務收入急增 雲音樂淨虧損按季收窄47%
社交娛樂服務收入急增 雲音樂淨虧損按季收窄47%
瑞銀降中國今年GDP增長至3％ 全行最淡
瑞銀降中國今年GDP增長至3％ 全行最淡
渣打溫拓思質疑分拆匯控「將良好整體粉碎」
渣打溫拓思質疑分拆匯控「將良好整體粉碎」
汽車之家首季少賺四成
汽車之家首季少賺四成
金科服務擬購佳源服務 股價挫9% 母企金科地產亦財困 市場質疑交易
金科服務擬購佳源服務 股價挫9% 母企金科地產亦財困 市場質疑交易
萬龍傳結束衛星場 澳博接手
萬龍傳結束衛星場 澳博接手
花旗：今年首4月信用卡總銷售額持平
花旗：今年首4月信用卡總銷售額持平
大快活盈警 料全年純利跌七成
大快活盈警 料全年純利跌七成
Babycare傳明年港上市 集資最多39億
Babycare傳明年港上市 集資最多39億
高鑫零售全年度收入按年跌5.3%
高鑫零售全年度收入按年跌5.3%
Snap發盈警 觸發科網股價瀉 指宏觀經濟惡化 今季盈利難達標
Snap發盈警 觸發科網股價瀉 指宏觀經濟惡化 今季盈利難達標
英服務業PMI大幅放慢 英鎊兌美元跌近1%
英服務業PMI大幅放慢 英鎊兌美元跌近1%
Zoom首財季收入增長新低
Zoom首財季收入增長新低
A&F下調全年銷售預測 股價早段挫三成
A&F下調全年銷售預測 股價早段挫三成
張兆聰：大眾金融估值廉 冷門收息之選
張兆聰：大眾金融估值廉 冷門收息之選
技術取勝：銀娛短線宜守38元支持
技術取勝：銀娛短線宜守38元支持
Ian代言花旗信用卡 預告演唱會優先購票
Ian代言花旗信用卡 預告演唱會優先購票
國藥科技有「橫財」 帶動股價急升
國藥科技有「橫財」 帶動股價急升
劉思明：能源航運堅挺 兗礦蓄勢挑戰新高
劉思明：能源航運堅挺 兗礦蓄勢挑戰新高
周顯：朋友敘舊變鬥慘大會
周顯：朋友敘舊變鬥慘大會
湯文亮：多國跌入越位陷阱
湯文亮：多國跌入越位陷阱
盧楚仁：美降關稅或反令通脹惡化
盧楚仁：美降關稅或反令通脹惡化
華景4年首見蝕讓 原則3房777萬沽 大興兩房532萬易手 低銀行估價4%
華景4年首見蝕讓 原則3房777萬沽 大興兩房532萬易手 低銀行估價4%
Prince Central周六首輪賣16伙
Prince Central周六首輪賣16伙
戴德梁行：上半年大額商用物業成交額 按年跌35%
戴德梁行：上半年大額商用物業成交額 按年跌35%
麥浚龍父沽英皇鐘錶珠寶中心全層 帳蝕3900萬
麥浚龍父沽英皇鐘錶珠寶中心全層 帳蝕3900萬
龍躍頭地皮財團完成補價涉7606萬
龍躍頭地皮財團完成補價涉7606萬
薈藍特色戶賞青衣靚海景
薈藍特色戶賞青衣靚海景
累售86%單位 呎價見2.7萬
累售86%單位 呎價見2.7萬
黃國英資產管理張雄略：避險升溫 日圓弱未必利日股
黃國英資產管理張雄略：避險升溫 日圓弱未必利日股