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經濟
2022年5月25日星期三
技術取勝
投資策略
快手首季業績勝預期 廣告收入受壓 虧損收窄至逾37億人幣 日活躍用戶按年增17％
中央收緊打機管控 網易收入不跌反升
社交娛樂服務收入急增 雲音樂淨虧損按季收窄47%
瑞銀降中國今年GDP增長至3％ 全行最淡
渣打溫拓思質疑分拆匯控「將良好整體粉碎」
汽車之家首季少賺四成
金科服務擬購佳源服務 股價挫9% 母企金科地產亦財困 市場質疑交易
萬龍傳結束衛星場 澳博接手
花旗：今年首4月信用卡總銷售額持平
大快活盈警 料全年純利跌七成
Babycare傳明年港上市 集資最多39億
高鑫零售全年度收入按年跌5.3%
Snap發盈警 觸發科網股價瀉 指宏觀經濟惡化 今季盈利難達標
英服務業PMI大幅放慢 英鎊兌美元跌近1%
Zoom首財季收入增長新低
A&F下調全年銷售預測 股價早段挫三成
張兆聰：大眾金融估值廉 冷門收息之選
技術取勝：銀娛短線宜守38元支持
Ian代言花旗信用卡 預告演唱會優先購票
國藥科技有「橫財」 帶動股價急升
劉思明：能源航運堅挺 兗礦蓄勢挑戰新高
周顯：朋友敘舊變鬥慘大會
湯文亮：多國跌入越位陷阱
盧楚仁：美降關稅或反令通脹惡化
華景4年首見蝕讓 原則3房777萬沽 大興兩房532萬易手 低銀行估價4%
上月50指標屋苑 均呎重上1.5萬
Prince Central周六首輪賣16伙
戴德梁行：上半年大額商用物業成交額 按年跌35%
麥浚龍父沽英皇鐘錶珠寶中心全層 帳蝕3900萬
龍躍頭地皮財團完成補價涉7606萬
薈藍特色戶賞青衣靚海景
累售86%單位 呎價見2.7萬
黃國英資產管理張雄略：避險升溫 日圓弱未必利日股
技術取勝：銀娛短線宜守38元支持
【明報專訊】中海外21.5元關鍵支持（圖）
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