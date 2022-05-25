Snap發盈警 觸發科網股價瀉 指宏觀經濟惡化 今季盈利難達標

Snap是繼facebook母企Meta（美︰FB）及Twitter（美︰TWTR）之後，另一家放慢招聘的科技企業。Snap股價早段挫約四成，低見13.4美元，跌至2020年4月低位。跟Snap一樣依賴網上廣告收入的社交群體早段股價集體下挫，圖片分享社交平台Pinterest（美：PINS）挫逾兩成、Meta挫9%、Twitter跌逾2%。沒有經營社交媒體，但以網上廣告為主要收入的Google母企Alphabet（美：GOOG）早段亦跌6%。

Snap早段挫四成 Meta及Alphabet急跌

其他科技股也受到拖累，串流媒體巨頭Netflix（美： NFLX） 早段股價跌5%，亞馬遜（美：AMZN）跌4%，蘋果（美：AAPL）亦跌2%。美股三大指數周一顯著反彈後，昨早段再次下滑。以科技股為主的納指，早段跌逾3%，標普500指數跌2%，道指跌逾300點。資金避險，美國10年期國債孳息率跌穿2.8厘，跌至2.73厘左右。比特幣跌穿2.9萬美元。

CEO指面臨通脹及加息等影響

Snap行政總裁施皮格爾警告，像其他企業一樣，Snap面臨通脹及利率上升、供應鏈及勞動力受干擾等問題，而蘋果改變iPhone私隱政策及烏克蘭戰爭也為經營帶來負面影響。他表示，Snap仍將繼續招聘新員工，但今年餘下時間會放慢招聘步伐，預計今年底前將聘用500名新員工。相比下，該公司過去12個月增聘約2000人。截至周一收市，Snap股價今年以來跌逾五成，期內標普500指數跌17%。

金融資訊平台Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli稱，股市早段受創，罪魁禍首是Snap發出盈警，有些人會懷疑一家規模相對較小，且常年無利可圖的社交媒體公司可動搖大市，但考慮到市場對科技股敏感，令Snap影響力放大。他指出，科技股仍在市場佔據主導地位，儘管過去幾個月已被大量沽出，但投資者仍持有大量科技股。摩根士丹利分析指出，廣告業務是周期性的，預期網上廣告平台可能會受到消費者支出潛在放緩的影響。

（綜合報道）

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