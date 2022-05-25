經濟

花旗：今年首4月信用卡總銷售額持平

【明報專訊】今年初爆發第五波疫情，衝擊本港消費市道，香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今年首4個月花旗信用卡總銷售額按年持平，惟當中主要受惠海外及網上銷售達雙位數增長，而本地餐飲類別消費則有所下降。

李冠康表示，受疫情影響期內餐飲娛樂消費減少，導致花旗信用卡業務表現遜於之前預期，但稱仍較整體市場為佳。他續稱，隨着社交措施放寬，政府發放電子消費券等刺激市場，倘疫情不再反彈，花旗信用卡簽帳總額下半年可望按年錄單位數升幅。

被問到在疫情拖累經濟下，該行貸款質素有否惡化並累及資產質素。李冠康指花旗資產質素目前良好而平穩，即使過去幾年本港失業率曾上升，花旗整體資產質素亦未見惡化。

伙The Club推信用卡 目標吸兩成會員

此外，花旗昨日宣布，與香港電訊（6823）旗下會員計劃The Club及Mastercard合作，正式推出「Citi The Club」信用卡，客戶使用該卡於指定商戶消費，可享4% The Club積分回贈，積分可於The Club商戶內消費。李冠康表示，The Club目前有逾300萬會員，今年目標是吸納兩成會員成為信用卡客戶。

李冠康表示，預期6月會將在該卡加入「憑Club 積分消費」功能，客戶可以使用The Club積分抵消簽帳。新客戶於8月底前申請該張信用卡，發卡後首3個月內累積認可簽帳滿8000元或以上，可享5000 Club 積分（相當於1000元）。

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