金科服務擬購佳源服務 股價挫9% 母企金科地產亦財困 市場質疑交易

明報記者 方楚茵

金科服務午後復牌股價急挫，全日收市跌9.4%。根據公告，框架協議並無法律約束力，交易詳情及條款尚未敲定，買方亦未有支付任何款項。

金科服務表示，交易一旦落實，可能通過兩種方式進行，當中包括直接收購佳源服務股權，並觸發強制性全購，或是通過自願有條件全購佳源服務。

金科地產與投資者洽商債務延期還款

不過，今次金科服務購佳源服務亦惹來質疑，事關其母企金科地產（深：000656）自身財務亦有困難，正與投資者洽商債務延期還款，並須引入重慶國企解困等，令截至去年底仍擁近49億元人民幣現金的金科服務，今次收購亦未被看好。

至於佳源方面，佳源國際及佳源服務上周三雙雙「閃崩」及突然停牌，停牌前分別跌41.4%及70.6%，市場除再次揣測事涉大股東沈天晴抵押股份，亦有指與公司債務可能陷入違約有關。

今次佳源國際出售佳源服務控股權，未知是否與套現償還部分債務有關。

評級機構惠譽早前指出，佳源國際成功在一批美元債券上周三寬限期屆滿時支付利息，不過集團在5月30日將面臨另一批債券付息寬限期到期，反映佳源國際面臨債務壓力龐大。

大股東沈天晴遭斬倉同日再抵押持股

此外，根據聯交所資料連日披露，沈天晴在佳源系股價急瀉當日，遭券商斬倉出售所持約134.8萬股佳源國際股份，同日再向中融平和證券抵押所持約16.18億股佳源國際股份，反映其個人財務或有壓力。

事件更令人聯想到2019年佳源國際亦曾出現「閃崩」，單日股價跌逾八成，最終公司解釋指是由於沈天晴抵押所持部分股份融資，加上有「空頭」惡意沽空才造成股價急挫。事件發生後，沈天晴強調今後仍會按其財務需要押股，但重申不會「做大的融資」。