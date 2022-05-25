經濟

快手首季業績勝預期 廣告收入受壓 虧損收窄至逾37億人幣 日活躍用戶按年增17％

【明報專訊】中國短視頻平台快手（1024）今年首季業績略勝市場預期，首季經調整淨虧損按年收窄至37.22億元（人民幣，下同），虧損低於市場預期的44.6億元。內地再爆發疫情令經濟增長陷入放緩，集團董事長宿華昨日表示，受國內疫情及防控影響市况，廣告業務自3月中旬開始放緩，至今仍未見有恢復趨勢，並波及電商業務，意味本季業績壓力或會增加。

明報記者 陳麗歡

快手昨日公布業績股價跌3.9％。集團首季淨虧損62.54億元，按年顯著收窄（見表1）。期內三大業務中，核心業務線上營銷服務收入按年升32.6％至113.51億元，主要由於用戶流量增長以及廣告客戶數量增加；直播收入及其他服務收入分別按年增長8.2%及54.6%，至78億及18.73億元，主要受惠於月付費用戶按年增長，內容質量及運營效率的提升，以及電商業務擴展。不過，三大業務按季比較均見下滑，其中線上營銷服務收入按季跌14.2％，集團解釋是屬於季節因素。

線上營銷收入按季跌 稱季節因素

快手各項主要營運數據，上季仍然持續增長，當中平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別按年增長17%及15%，至3.46億及5.98億戶。快手表示， 用戶黏性及參與度亦不斷提升，並維持中長期日活躍用戶增至4億戶目標。

宿華表示，首季業務已開始受宏觀經濟影響，國內疫情蔓延及防控措施對各行業造成打擊，加上產業政策的影響等不確定因素，各行各業的廣告預算均調整至「保守」，廣告收入增長於3月中旬開始放緩，目前未見有明顯的恢復趨勢；不過，快手與客戶及消費者接觸近，一旦市况恢復，廣告業務會有明顯反彈；對大環境的恢復節奏持觀望，長期相信快手的廣告市場份額會進一步提升。

廣告收入增長 3月中開始放緩

宿華進一步解釋，在物流、倉儲及生產等都受到疫情管控限制下，電商業務開播、直播均受到影響，大部分廣告商面對有關情况均選擇暫緩廣告投資，拖累廣告收入與電商業務均面對類似增長放緩現象，雖然近期有輕微好轉，但仍要繼續觀察。

受疫情衝擊較成熟企業小

宿華又指出，品牌廣告對宏觀經濟比較「敏感」，現階段廣告商更關注效果表現，短期品牌等電商業務仍會受到影響，但由於該業務仍處於早期階段，因此相對較成熟的企業，集團受疫情的衝擊較小。

相關字詞﹕廣告業務 快手(1024) 快手

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