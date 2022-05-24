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2022年5月24日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
Silicon Hill 1期均呎低二手8% 首批折實1.75萬 1房549萬入場
皇第特色戶3.34億破頂沽 實呎8萬
石鑑輝家族付333萬辣稅入市南灣
新世界波斯富街申強拍 估值逾45億破紀錄
adidas×GUCCI短租英皇羅素街舖
罕有高調發文 馬化騰暗諷網民自私 批只憂裁員加班 不關心中國經濟
財顧劈炮 恒大重組方案料延期
國務院常務會議：增退稅逾1400億人幣
新城擬境內發債籌62億人幣 或成另一獲扶助內房
港4月通脹放緩 租金續受壓
藍籌新貴逆市升 科指受制50天線
指氣候風險被誇大 匯控高層傳被停職
滴滴股東會通過美國退市 監管風暴纏擾11個月 上市至今市值蒸發九成
富衛傳獲批港上市 集資78億
小鵬首季淨虧損擴大1.2倍
歐料9月結束負利率時代 7月起結束買產 料連續兩月加息0.25厘
蘋果冀印度越南擴產 分析料暫難取代中國
星巴克將撤出俄羅斯
張兆聰：航運小注投機 東方海外可取
劉宇亮：內房政策轉向的一年
葉仕偉：大灣區的綠色金融科技
何民傑：從郭伯偉角度 看今天政府重組
薛偉傑：火力發電改二氧化碳推動 助提升效率
技術取勝：中廣核新能源4元遇阻
擬推元宇宙指數 恒指公司「慢半拍」？
譚仔進軍NFT 每個盛惠500元
劉思明：能源股穩固 新奧走勢轉好看俏
周顯：恒基必嘉坊 耐性之作
湯文亮：點解咁多銀主盤賣唔出？
劉思明：能源股穩固 新奧走勢轉好看俏
【明報專訊】港股經過上周五大升之後，昨天的回吐尚算溫和，部分如科網、汽車即市更有不俗反彈，但論穩固，除了公用股外，就算上能源股。
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