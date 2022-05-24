經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：能源股穩固 新奧走勢轉好看俏

【明報專訊】港股經過上周五大升之後，昨天的回吐尚算溫和，部分如科網、汽車即市更有不俗反彈，但論穩固，除了公用股外，就算上能源股。

上 / 下一篇新聞