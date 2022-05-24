劉宇亮：內房政策轉向的一年

最近高盛發表報告，料今年1/3高收益債券或違約，因自今年初以來所有22個出現違約的中國高收益債券發行人都與中國房地產行業有關，因此將違約率預測從之前的19%上調至31.6%，同時將亞洲高收益企業發行人違約率預測從之前的9.3%上調至15.5%。

5月初，人行、銀保監、中證監分別召開會議，均談及房地產融資、房企發債等內容。人行將及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序。中證監強調，積極支持房企債券融資。銀保監要求商業銀行不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序，並做好重點房企風險處置項目併購的金融服務。

債券融資獲政策支持

政策上，中央正加快落實對「房地產企業合理融資需求」支持。債市推動新一輪民企債券融資，一些民營房企獲納入受支持範圍，成功完成債券融資。碧桂園（2007）、龍湖（0960）和美的置業（3990）等多家民企成為「示範房企」，陸續開展債券融資。上交所公布，龍湖旗下公司重慶龍湖企業的5億元債券發行工作已於5月19日完成；碧桂園今年首隻公司債「22碧地01」於5月20日完成簿記。

近期內地多個政府部門密集表態，傳達清晰的政策信號，債券融資亦得到積極支持，明顯地今年正是中央對內房政策轉向的一年，房地產行業融資、經營環境將大幅改善。

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獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]