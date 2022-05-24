歐料9月結束負利率時代 7月起結束買產 料連續兩月加息0.25厘

這是拉加德首次明確預示，未來兩次會議將連續加息。這將會是歐洲央行11年來，首次上調利率。歐元兌美元昨升逾1%，高見1.068，創近1個月高位。美匯指數昨回落至102.3，跌幅達0.8%。德國10年期國債孳息率升穿1厘。

歐元抽升逾1% 美匯回至102

另外，歐洲央行目前的主要再融資利率（Main Refinancing Operations，金融機構向央行融資的利率）在零水平；邊際放款利率（Marginal Lending Facility，金融機構以抵押品向央行借入隔夜資金）在0.25厘。該央行對上一次加息已是2011年中。歐元區目前通脹高企，使歐洲央行面臨沉重的加息壓力。歐元區4月消費者物價指數（CPI）修正值，按年升7.4%，維持在歷史高位，遠高於歐洲央行的2%通脹目標。儘管荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）此前提及，必要時一次過加息半厘的可能性。但拉加德一再重申，政策正常化將循序漸進。

拉加德昨表示，在經濟前景不確定的情况下，逐步收緊政策是審慎的做法，以觀察利率上調對經濟和通脹前景的影響。她的言論排除了大刀闊斧加息的可能。分析師預期，歐洲央行在7月至12月的會議，每次各加息四分之一厘，令今年加息幅度達1厘。

不過歐洲央行的加息步伐仍將落後於聯儲局等央行的進度。聯儲局的聯邦基金利率目標區間目前介乎0.75厘至1厘，預期未來兩次會議仍會各加息半厘。過去一年，歐元兌美元跌約一成。

加息進度落後，令歐元偏軟，使進口貨品更為昂貴，加劇了通脹壓力。拉加德指，歐央行將參考通脹中期前景，如果通脹能穩定於約2%水平，利率逐步上調至中性利率是合適的。歐央行官員估計，歐元區的中性利率約為1%至2%。

收緊貨幣政策的前景令歐元區成員國之間在債市的分化或加劇。意大利10年期國債息在2.98厘左右，與德國同年期國債的息差在1.9厘水平。拉加德強調央行有能力「設計並部署新工具」，確保貨幣政策的效果能適當傳導至整個歐元區。

星核心通脹3.3% 10年高

此外，新加坡通脹繼續向上，4月核心通脹按年升3.3%，再創10年新高。4月通脹升幅主要受食品、其他商品、電力及天然氣價格上升帶動。新加坡金管局（MAS）及貿工部指出，全球大宗商品價格上漲，加上俄烏危機及區域疫情導致供應鏈受阻，外部通脹壓力依然強勁，核心通脹率預計將在未來幾個月進一步向上。

（綜合報道）

[國際金融]