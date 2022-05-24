滴滴股東會通過美國退市 監管風暴纏擾11個月 上市至今市值蒸發九成

明報記者 葉翠

自滴滴在紐交所掛牌以來，集團股價已從上市價14美元累跌約九成，市值累計蒸發600億美元（見圖）。受消息刺激做好，截至昨晚10時半，滴滴美股暫升逾2%，報1.54美元。滴滴發表公告指，公司B類股份股東以每股1票方式投票，與A類股份相同，表決結果為約7.8億票贊成，3037萬票反對。公司表示，為更好地配合網絡安全審查整改措施，會盡快將公司美國存託股票（ADS）從紐交所退市，完成退市前不會申請於其他交易所上市。

早前曾傳擬「轉戰」香港

滴滴在美國上市後，遭舉報指其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架。為解決退市問題，集團早前曾傳出擬「轉戰」香港，計劃在今年中以介紹形式來港上市，不過有傳因未能滿足中國監管機構對其處理敏感用戶數據的系統進行整改的要求，而暫停籌備有關上市計劃。

再多8家中概股

被美列除牌名單

另一方面，美國證交會（SEC）再將8家在美上市的中概股列入「預定除牌名單」，第9批新列入名單公司包括魔線集團（美：MOXC）、寺庫控股（美：SECO）、瑞思教育（REDU）、中國天然資源（美：CHNR）等，提交申辯證據限期為6月13日，令該名單的總數目前已增至近150家。此外，緯豐科技（美：PLTYF）亦於5月13日遭納入預定除牌名單，需要在6月6日前提交申辯證據。

17中概股列「確定除牌」

而第五批包括知乎（2390）、瑞幸咖啡（美：LKNCY ）、理想汽車（2015）等17隻中概股已由暫定名單進入確定除牌名單，截至目前為止，連同早前的百度（9888）、微博（9898）、愛奇藝（美：IQ）、富途（美：FUTU）、百濟神州（6160）等，一共40家公司已轉入確定除牌名單。

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