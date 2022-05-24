新城擬境內發債籌62億人幣 或成另一獲扶助內房

早前，內地將包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）3間民企內房被監管機構選定為「示範房企」，發行人民幣債券及同時發行包括私募CDS或CRMW（信用風險緩釋憑證）在內的信用保護工具。其後有指新城發展及旭輝（0884）亦有望納入示範名單，並於近期發行債券和中票。新城昨股價跌6.47%，收報3.18港元，綠城則跌1.66%，收報13.02港元。

擬以地產項目作底層資產發CMBS額度

新城控股於昨日召開2021年度股東大會，據內媒引述集團財務負責人管有冬回應稱，在發行額度方面，公司擁有中票的額度，也在申報小公募的公司債，同時還在籌備以地產項目作底層資產發行CMBS的額度，相關的進展應該都是順利進行中。

在發行方面，管有冬指出，最近確實市場上也有一些金融機構通過創建信用違約掉期（私募CDS）或CRMW等方式來為民營企業的債券進行徵信，目前公司跟部分的機構也是在積極的洽談中，新城也希望能夠借助這些發行的工具，更好的發行債券，如果有進一步落地的動作，公司也會及時發布公告。