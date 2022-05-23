經濟
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香港地產

年底前推4盤近2500伙 映岸擬短期開價打頭陣

【明報專訊】除「重頭戲」 紅磡必嘉坊第1期外，恒基物業營業（一）部林達民負責銷售的另外3個主要新盤，正部署本月底開始至今年第4季期間魚貫登場，4盤共涉近2500伙，其中三盤位處九龍、另一位處新界粉嶺北。事實上，由同系香港小輪（0050）與市建局合作、恒基物業營業（一）部銷售的深水埗通州街映岸，預料最快日內上載樓書、公布開價和開放示範單位，擬本月底至下月上旬展開首輪銷售。

THE HENLEY或第4季現樓推售

由於同屬市區舊樓重建項目，樓花期長約21個月的映岸（涉262伙），可被視為是必嘉坊第1期大型推售攻勢的前奏。至於同樣已獲批預售、涉740伙的啟德沐泰街8號，則屬恒地同系啟德THE HENLEY系列的延續，賣點除享有港鐵屯馬線效應外，項目預計今年9月落成，屬短期樓花，林達民表示擬於第4季以現樓形式推售。由於項目位處單邊位置，享啟德體育園和維港景觀，市場估計價錢可被看高一線。

新界方面，恒地旗下粉嶺北馬適路8號大型住宅發展，單位總數共涉約1600個，現正申請預售的第1期，提供603伙，最快第3季登場。林達民表示，港府銳意打造北部都會區，集團旗下粉嶺北馬適路項目，除鄰近皇后山和梧桐河，擁綠化景觀外，該區未來亦將建設為新界北部大型全新住宅社區，社區面貌將煥然一新。翻查資料，恒地2017年底與政府就項目達成逾25.3億元補地價，以項目總樓面約61萬方呎計，折合每方呎樓面補地價逾4100元。

[發展商專訪]

相關字詞﹕市建局 香港小輪 沐泰街8號項目 馬適路項目第1期 映岸 必嘉坊第1期

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