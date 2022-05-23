經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：資訊科技是生意良伴

【明報專訊】二十一世紀，資訊科技確實幫助人類在各方面的生活得到很大的改善及進步，亦能夠改變很多行業的運作；再加上大數據的應用，只要能夠結合業務有效地優化產品及服務，確實可以幫助擴展生意。

就以飲食行業為例，有些連鎖式的集團已經用機器取代大部分廚師的工作，亦有利用智能機械人去傳遞食物給客人。當然，這些機械人的運作模式並非全部普及，目前人與人的接觸在生活上還是不能夠全面被機械人取替。資訊科技可以說是最佳的輔助產品，適當地應用可以令工作更精確及減省繁複的程序。

香港房屋問題是每一屆新任特首上任時需面對重中之重問題。大數據應用及分析已能準確計算基層市民輪候公屋時間，最新結果顯示公營房屋輪候時間長達6.1年。這個問題已經積壓了很多民怨，相信現屆政府一定會重視及解決這個急需的問題；政府自從兩年前推出的土地共享先導計劃，已有發展商積極申請及推行，資訊科技的年代，如果能夠適當運用之，確實可以解決及處理一些房屋問題。

準確快捷回應客戶 增生意效率

地產代理行業以人為本，近年亦不斷嘗試借助資訊科技的發展去擴展業務及增加生意，特別是在市場推廣及宣傳方面。資訊科技可以準確及快捷回應客戶的查詢，這樣就可以減省時間，從而增加做生意的效率。

地產代理除了可以借助資訊科技去輔助做生意的效率，但更重要的，一定是因應每個客戶不同的情况提供專業的意見、優質的服務，以及令客人安心的誠信；這些都是很個人化的服務，資訊科技暫時仍不能完全取代人與人的實體交流及接觸。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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