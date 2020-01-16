經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：反手做淡 騰訊沽12418

【明報專訊】季績遜預期而急跌的騰訊（0700），上周五重拾升勢，收市升逾3%，保持在350元以上。負面因素逐步消化後，向上觀望上試50天線約361.7元的機會，340元有待重建支持。騰訊急跌後反彈，資金流出好倉鎖定利潤，重上350元後亦見有投資者反手開淡倉。看淡或可考慮騰訊認沽證12418，行使價280元，2022年9月到期，實際槓桿約5.4倍。看好或可留意騰訊認購證21210，行使價427.184元，2023年1月到期，實際槓桿約5.2倍。

美團（3690）上周五顯著反彈，逼近175元水平，收市升逾4%。向上觀望順勢突破180元的機會，支持或參考周四急跌暫守的160元水平。資金同樣趁彈反手開淡倉，看淡或可考慮美團認沽證13938，行使價132.08元，2022年9月到期，實際槓桿約3.5倍。看好或可留意美團認購證16129，行使價209.08元，2022年9月到期，實際槓桿約4.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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