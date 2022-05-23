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2022年5月23日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
港首5月IPO集資不足170億 12年低 中概股「回家」難挽救 業界稱涉季節因素科技股低迷
赴達沃斯論壇 歐冠昇：冀續成中西橋樑
外媒：蘋果晤越總理 冀增中國以外地區產能
中銀客戶入市低吸綠債 人均10萬元
陳茂波：疫情倘受控 今年經濟可恢復
武漢寬限購 准二孩三孩家庭購第三套房
西澤投資管理楊艷：港股迎反彈窗口期 看好招行中移
下季不明朗因素多 港股趨波動
內房利好政策料陸續有來
瑞銀看好新經濟 科技股上周轉強
花房直播平台龍頭之一 內地監管直播打賞 或首當其衝
投資Prenetics上市獲利 莫贊生擬專攻初創融資
頻遇負面傳聞 冀學會幽默應對
嘉里46億售柴灣沙田兩貨倉
豐盛生活借多元化爭取更多合約
車場自動化 令車位大增
已建造改建逾千停車場
張兆聰：A股強勢 增持南方A50
余淑穎：負債過重 退休者宜增現金流
環球經濟數據
金子：新能源車銷量增 比亞迪購24330
張兆聰：憧憬復工復產 宏橋候低收集
伍禮賢：受惠雙碳政策 中國電力3.8元吸
潘啓才：拆解中華煤氣獨有的紅股財技
陳大為：發達國正值爆煲前期
《幫你格價》：人幣英鎊低吸 兼享高息定存
人幣趨穩 英鎊短期仍受壓
沈永年：救市初見效 珠海樓價漲
陸振輝：別回頭別戀棧 善用餘生
梁振輝：美元「見頂進程」持續
何樂山：公鏈戰爭
謝偉銓：適度發展郊野公園邊陲 創建宜居空間
劉思明：波動市收息工具多 選擇不止看往績
林少陽：美股熊市 見科網爆破影子
技術取勝：越秀處200天線之上
李聲揚：股市何時「確認」見底？
蔡金強：光伏受惠歐盟新能源計劃
徐家健：ESG評級如何影響股價？
艾雲豪：英式私募的傑作
李順威：聯儲局「口術」不成功
劉思明：港股低位回升 科網汽車見蹤影
何啟聰：反手做淡 騰訊沽12418
瑞銀亞洲：產業鏈恢復 比亞迪牛54378
摩根大通亞洲：科技股陸續放榜 阿里購11266
周顯：匯豐管理質素優於港資中資行
王弼：TGT雷爆 美股難言見底
曾淵滄：收集超值股需多點耐性
湯文亮：利息升1厘 樓價跌一成？
陳永傑：金融市場惡化 加息未必激進
廖偉強：資訊科技是生意良伴
布少明：從失業率看樓市
馬泰陽：鐵路效應引出購買力
必嘉坊市值料近300億 超美利道地王 林達民：主席李家誠「深度參與」親自優化
年底前推4盤近2500伙 映岸擬短期開價打頭陣
柏瓏II周三次輪推售288伙
新世界長沙灣3商廈逾半樓面收租
嘉湖2房533萬沽 4年實蝕一成
利奧坊‧壹隅同系最近奧運站
都會駅城中駅交投減 均呎1.6萬
內地退休 趁人幣弱分段兌換 花旗料人幣暫難跌穿7算
劉思明：港股低位回升 科網汽車見蹤影
【明報專訊】港股上周繼續反彈，但未能走出跌浪中反彈的格局。由上一波4月底展開的反彈，到今次5月中至今的反彈，科網及汽車都是領頭羊，倘大市反彈結束，勿錯過低吸機會。
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港首5月IPO集資不足170億 12年低 中概股「回家」難挽救 業界稱涉季節因素科技股低迷
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