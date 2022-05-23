已建造改建逾千停車場

除了內地市場佔大約九成業務之外，該公司也曾接過美洲、歐洲、中東、印度、東南亞、澳紐、香港等地區的生意。香港科學園有一個停車場亦採用了其AGV自動泊車方案。怡豐又稱，全自動泊車系統完全毋須管理員，車主駕車到達停車場出入口位置，毋須進入停車場內部，之後一切都由自動化的機械設備代勞。而系統會待車主離開停車場之後，才開始泊車，以保證安全。原則上，全自動泊車系統乃採用密封設計，不會讓人或動物進入其內部。由於完全無人運作，全自動方案節省的人手、照明、通風系統等營運開支，會比半自動方案更可觀。

總經理劉義彬表示，直至目前，內地的停車場一般都是由政府或地產商投資，怡豐只是設計和製造相關設備，以及提供安裝及維修保養服務。不過，隨着內地的車位產權及停車業務的收費政策在未來開放，該公司自行投資或者合資開設智能停車場，將會是可行的方向。隨着內地經濟發展，汽車產銷量和保有量日益增加，泊車位的供應現時已經不太足夠，將來的缺口相信會更大，該公司對於智能停車場的業務相當看好。據悉，深圳、廣州等大城市在智能停車場方面更是走得較前，已提出了年度的立體泊車位增加目標。

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