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車場自動化 令車位大增

【明報專訊】內地大力發展汽車業，加上國民平均收入上升，已成為全球汽車生產量兼保有量大國，泊車位愈趨供不應求。有港商早在多年前預視到這個問題，運用自動化倉庫的技術發展智能停車場業務，至今已參與新建和改建超過1000個停車場。

明報記者 薛偉傑

怡豐技術有限公司總經理劉義彬表示，怡豐在1989年於香港成立，最初是為本地工廠製造自動化生產線。後來香港工業北移，怡豐搬到東莞設廠，並將總部設於深圳龍崗，產品也從自動化生產線擴展至自動化倉庫，包括「自動導引運輸車」（AGV）。

後來，隨着內地經濟發展，市民對汽車的需求日益增加。怡豐覺得，AGV等自動化技術可以為停車場增加車位數目，於是嘗試開拓智能停車場業務，由最初的機械式半自動泊車系統，到後來推出全自動泊車系統。

簡單升降 車位一變二

至今，該公司已合共研製和推出10餘款全自動和半自動泊車系統。至於具體使用哪一個方案，要視乎是新建還是改建，地皮的大小和形狀，以及停車場投資者的取態等。

例如，有一款最簡單的方案稱為「簡單升降」，是在現有停車場的每個泊車位安裝一套升降設備，將一個泊車位變成上下兩個泊車位。除了內地有些政府停車場會採用這方案改裝之外，不少住在獨立屋的家庭因買多了汽車，原有車庫的泊車位不敷使用，也會採用這方案改裝其車庫。

不過，這方案缺點是必須先移開下層泊車位的汽車，才能將上層的汽車降到地面及駕走。因此，若應用在公共停車場，下層泊車位的汽車車主須留下車匙給停車場管理員。所以，私營公共停車場較少採用，大多數會採用同時結合自動化升降和水平移動設備的方案。

例如，有一款稱為「垂直升降」的全自動化方案，很適合在狹小的地皮新建高密度的多層停車場。它每層只設置兩個泊車位，當升降設備將汽車升高至適當樓層後，左右其中一邊空置泊車位的橫移設備就會移動至升降平台下交接車輛，再將車輛運到泊車位。

垂直升降 50平米地可泊60部車

由於每層只停放兩部汽車，這方案的佔地可以小至大約50平方米，而層數可多達30層（每層高度有限）。即是說，約50平方米的地皮一共可以停泊大約60部汽車，平均每部汽車的佔地不到1平方米。而且，這方案的取車時間也很快，車主平均只需等候60秒至75秒，汽車就可自動送回地面。新加坡有停車場採用這個方案。

若將這方案在水平方向複製，將每層兩個泊車位變成兩行泊車位，升降設備加上在中間的通道橫移的功能，又會變成「垂直移動」方案，可以應用於面積稍大的地皮，而泊車密度也相差無幾。

至於一些地皮面積更大、單層泊車位更多的智能停車場，會使用AGV來泊車。該公司的AGV主要利用激光定位和導航，雷達技術避障，毋須在地面加上QR Code等標誌或符號。因為這些標誌或符號有可能被塵埃遮擋或脫落，相對來說，激光定位和導航的可靠性更高。

Duo AGV改裝車場回本期料2年

該公司最新研發的Duo AGV（AGV子母搬運車）全自動化方案，也可以在現有的單層停車場安裝雙層泊車架，優點是可以令雙層泊車架做到最簡單，成本最低，完全毋須升降和平移設備，因為升降和平移都由AGV的子母車包辦。所以當停車場的單層面積比較大時，整體硬件成本便得以節省。

由於AGV子母車可以將停泊的車輛靈活移動，包括原地旋轉，可以將每層泊車架用得很盡。暫時來說，該公司在哈爾濱一個停車場安裝了Duo AGV系統。但該公司曾經為內地一個佔用兩層樓的大型地下停車場作過估計，若使用Duo AGV方案來改裝，可以維持其原有的1000個泊車位不變，但由佔用兩層樓變成只需一層樓。即是說，可以釋放出一層樓的面積，改用作商場等用途，而改裝工程的回本期估計只是兩年。

[新經濟新天地]

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