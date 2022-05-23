豐盛生活借多元化爭取更多合約

豐盛生活去年經營上面對激烈競爭，惟陳祖偉稱，隨着業務漸變多元化，已成功減少單一業務的周期性風險。去年度綜合生活部門的收入更達16億元，業務佔比47.5%，毛利率逾10%，當中旗下清潔服務商惠康服務集團，上半年貢獻約6.75億元收入，按年增長10%。他指出，集團從單一客戶取得超過兩份合約的情况正在增加，以亞洲博覽館為例，目前集團已承接保安、清潔及園藝等合約，相信業務多元化可幫助集團爭取更多合約。

惠康服務董事及總經理鍾偉文稱，之前疫情下人手壓力增，公司曾尋求客戶同意集中提供基本清潔服務，並增聘散工應付工作，以及增加使用機械人去協助消毒、清潔、吸塵、打蠟及清理外牆等工作。

旗下研推專業保險產品

至於集團此前向母公司收購保險顧問業務，新域保險董事及總經理陳志江表示，該公司過去承接不少建築、工地相關保險，與豐盛本身業務有協同效應。隨着政府推動北部都會區及基建發展，需要推進更多工程，他料對新域的保險服務需求有增無減。陳志江表示，未來豐盛生活會進一步開發專門類型的保險產品如董事責任險、專業保險等，藉此擴濶客源。同時該公司已在澳門領有牌照，並計劃進一步開發大灣區市場。