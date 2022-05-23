經濟
專訪

投資Prenetics上市獲利 莫贊生擬專攻初創融資

【明報專訊】基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）上周三（18日）完成與新世界（0017）行政總裁鄭志剛投資的特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，雖然首兩日股價急挫，但仍屬港產初創赴美上市少數成功例子。早期已有份投資兼協助「鋪橋搭路」融資的Capital Union Investments估計獲利甚豐，董事總經理莫贊生稱，個人亦未料到因突然爆發疫情令Prenetics估值急升，稱未來會繼續專注投資及協助初創融資，無意再替客戶管理資產。

明報記者 陳偉燊

翻查資料，Capital Union Investments早在種子輪及A輪已有參與投資Prenetics。莫贊生接受訪問時表示，早在5、6年前起以「六位數美元」投資Prenetics，原因是他對投資「科技」感興趣。他坦言Prenetics原從事基因測試生意，並已過了他們原定的投資期，但意外因疫情推出快速檢測包成名，目前更為英格蘭超級聯賽及當中勁旅利物浦提供快速測試服務。

形容投資Prenetics如踢出「世界波」

他提到雖然投資仍受禁售期所限未能出售，但他形容在Prenetics投資如踢出「世界波」，估計獲利甚豐。對於Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武，莫認為楊為人專注。他加入投資給予公司資金同時，亦給予意見期望協助公司融資增值。

本身在美國唸土木工程出身的莫贊生，其後轉戰金融行業，高峰期他曾擔任5家上市公司董事；據傳他曾協助南豐集團創辦人陳廷驊長女陳慧芳管理投資。莫贊生目前主要管理Capital Union Investments及參與多個初創項目投資（見表）。他表示，已投資多個項目並在美國上市，預期將來會有投資項目在香港資本市場上市。不過，他形容，暫時在港仍看不到有投資者有心做真正「創業投資（Venture Capital，VC）」。

稱自由度低 無意替別人管理資產

他表示，在外國做創投曾面對不少千奇百怪的項目，例如曾有人找他們投資「死光槍」；並指他在決定投資初創時，會先了解公司取得資金後會打算如何做好生意。他提到，投資初創始終存在風險，雖然伙拍其他投資者取得成功是很好，但他坦言「寧願自己參與、自己投資，彈性高啲」，否則擔心負上很大責任，自由度亦低很多，因此他無意替別人管理資產及投資。

[專訪]

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