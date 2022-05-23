下季不明朗因素多 港股趨波動

恒指19000以下吸 兩年贏面高

不過，楊艷亦指出，下季若美元匯價見頂回落，對港股則屬正面，「過去幾個月美元不斷轉強，新興市場股市表現普遍均不理想，即使越南經濟增長可觀，惟期內股市也表現失色，原因是資金在流出，重返美國本土。但我們認為，美國7月27日議息會議之後，市場對美國加息預期已反映得比較充分，屆時美匯指數便可能見頂回落，港股走勢會更加平穩」。

綜合上述分析，楊艷認為，假如恒指下季回落到18,000至19,000點，長線投資者可以買入相關指數基金，並持有一至兩年，可望穩中求勝。

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