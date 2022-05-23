西澤投資管理楊艷：港股迎反彈窗口期 看好招行中移

明報記者 葉創成

楊艷認為全球經濟仍然面對很多不明朗因素，當中，美股是否已止跌亦是未知之數，惟她對港股短期後市審慎樂觀，料未來一個多月有機會迎來反彈的窗口期。她表示：「老闆（劉央）其實在今年初已一直對外表達對美股風險的看法，美股亦於今年初開始下跌，美股此前上漲的時間是超過很多人的預期，因為它之前還沒有真正意義上的加息，今年才有真正意義上的加息。我覺得今年投資市場的大方向是相對比較難的，因為面對的情况比較複雜，它不只是單一因素引起的，它有政治因素、經濟因素，政治又決定了一部分經濟因素，也有局部戰爭因素，然後多種因素交雜在一起，我們表面上看是俄烏戰爭，但其實是俄羅斯與烏克蘭背後整個北約的衝突，此戰爭也比我們想像的時間要長得多，最早的時候預期是兩個月，但是現在大概率可能會到年底，甚至更長，這都有可能，算是全球比較不太平的時刻。」

中美未來30年或脫鈎 今年屬轉折期尾聲

「美國於1970年代開始與中國有比較好的關係，中美於1979年1月正式建立大使級外交關係，至2018年就差不多有接近40年的蜜月期，期內中國也在發展自己的很多行業，製造業和基礎學科，但這個相對比較好的蜜月期也算是結束了，大家都說是脫鈎，我覺得這個脫鈎可能也是未來30年的一個開始，2020、21、22年可能就是一個相對的過渡期，老闆其實在兩三年前就在我們內部探討過這個轉折期，那是會有很多人受損的，然後在這種情况下，投資市場的確比較困難，中美脫鈎的趨勢會使逆全球化一直發生，在此大背景下，可能俄烏戰爭就點燃了這麼一個矛盾，所以今年股票市場特別波動，所以現在就是相當於承上啟下的一年吧！而且這一年也遇到很多政治事件，譬如中國的二十大，然後是美國中期選舉，其實早前德國及法國也有選舉，有連任、也有新的領導人，所以政治是凌駕於經濟之上，經濟因素已屬次要。

「在這樣的大背景下，我們覺得也就沒有大的趨勢或機會，所以我們之前一直說，對於個人投資者如果這不是牛市，我們不建議個人投資者一直在市場裏、長期參與投資，這樣相對比較困難；但是我們作為機構投資者，機會還是有的，就是有一些窗口期，例如目前美國已經加息兩次，之後接下來是6月15日及7月27日的議息會議，市場現已消化了這些加息，縮表也預計在內，所以現在至6月估計有一個比較小型的反彈窗口期。」

西澤投資管理主席兼首席投資官劉央在第345期《Money Monday》（4月25日出版）封面故事指出，目前中美角力不斷升級，而俄烏衝突如何發展有待觀察，須提防美股今年會像2008年般大跌，拖累港股急轉直下，因此在中資股中，她暫時比較看好防守力較強的內銀、電訊及公用股。過去4周美股三大指數每周均下跌，道指已經連跌8周，標指及納指亦已連跌7周，曾拖累港股跟隨向下，直至上周受惠內地減息刺激，恒指始擺脫美股下跌的陰霾轉升。

招行屬內銀首選 易帥不礙發展

既然港股未來一個多月有望延續上周的升勢，有什麼板塊值得關注呢？與劉央1個月前的觀點相若，楊艷認為，可以繼續留意防守力較強的內銀股及電訊股，並且就此有詳細分析：

「內銀要分開國有銀行及股份制銀行來分析，國有銀行近年表現一般，原因是它的角色與承擔的責任與股份制銀行不一樣，作為比較，股份制銀行表現較佳，當中，招商銀行在股份制銀行中是最好的（圖1），而寧波銀行（深：002142）及杭州銀行（滬：600926）也在崛起中。

中移動被美資拋售 締低吸機會

「雖然招行早前更換行長曾令股價出現波動，但現任行長（王良）在招行也任職很多年，所以我們並不覺得管理層變動會影響招行的經營及策略；值得注意的是，內地經濟經過逾30年高速增長後，未來工商業務貸款增速肯定相對減慢，因此內銀工商業務增長高峰期肯定已經過去，未來的增長亮點是個人業務，招行在這方面一直做得挺不錯的。

「我們早前持有得比較多的是中移動，現在就少了一點。中移動今年1月於A股上市之前（編按：發行價為57.58元人民幣，相等於約70.4港元），本港上市的H股股價有一段較長時間都在0.6至0.7倍市帳率交易（圖2），為什麼呢？因為中移動當時剛被美國政府列入黑名單，美國資金不可以再持有，所於被迫於市場沽貨，股價被拋售到極度便宜的水平，而它在A股上市需要有市帳率下限（不可低於1倍），因此也帶來明顯的投資機會。

料聚焦盈利增長 雲業務成亮點

「看回基本面的話，中移動以至內地整體電訊行業，業績最高增長是由2G到3G、3G到4G，當時用戶體驗更好、電訊商收費也就更高，由此推動收入及盈利增長，過去5至7年從4G到5G，業績便沒有太大的增長，但它的派息還是非常高。

「我們看到中國的政策一直是，它要扶植一個行業起來，它會作很多事情的，例如中國製造業為什麼能夠發展起來？一個很大的原因就是中國的能源價格比較便宜，當中電價相信是全球最便宜的，因為它有電價上限，我們知道在美國或歐洲，在颱風的時候電價可以加很多倍，這在中國是不會發生的。至於中國互聯網企業發展起來的一個重要原因是上網便宜，在中國上網非常便宜，幾十塊錢一個月便可以，那在這情况下就是這些電訊公司在讓利，但是我覺得現在它們也已完成了自己的任務，現在中國智能手機及網民的普及度在全球已非常高，所以它們也已完成了自己的歷史使命，之後可能業務發展更多是聚焦於利潤增長。」

楊艷分析，除了傳統電訊業務外，中資電訊股有很多新業務開拓空間，例如雲業務，以前電訊公司大部分批發外包予互聯網公司經營，以後也會更多涉獵，有助提升估值：「它們日後業務若有一些新賣點，即使初期規模不大，但也會慢慢發展壯大，這樣的話，自然而然，估值便不會再是現時這麼低，而是慢慢與歐美同業看齊，目前歐美此板塊估值是相當貴的（圖3）。」

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[封面故事]