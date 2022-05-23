經濟

武漢寬限購 准二孩三孩家庭購第三套房

【明報專訊】內地各大城市繼續積極放寬樓市調控措施，其中湖北省重點城市武漢昨日放寬限購，容許二孩或三孩家庭可購第三套房，至於父母前往武漢與持有戶籍子女同住等個案，且在武漢市已有兩套住房的，在限購區域亦獲准新購買一套住房，上述政策均包括新建商品住房和二手住房。

政策包括新建商品房及二手住房

據湖北省人民政府新聞辦公室官方微博「湖北發布」指，從武漢市建立和完善房地產市場長效機制領導小組辦公室了解到，武漢市為支持剛性和改善性住房需求、加大金融支持力度等出台多項措施，包括支持剛性和改善性住房需求，對父母來投靠子女或子女投靠父母的武漢市戶籍居民家庭，且在當地已有兩套住房的，在限購區域可新購買一套住房；另對符合國家生育政策生育二孩或三孩的武漢市戶籍居民家庭，且在武漢市已有兩套住房的，在限購區域可新購買一套住房。

至於在限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在本市繳納社會保險或個人所得稅年限由2年調整為1年。

另「湖北發布」抖音號亦指，武漢四大遠城區亦全部解除限購，包括江夏區、東西湖區、經開區及黃陂區。此前，武漢經開區官方微博曾發布消息稱，將全面取消住房限購政策。不過最終經「湖北發布」證實消息並不屬實。

自今年5月15日，人民銀行、銀保監出台了下調首套住房貸款利率20個基點等多項金融支持措施，以及央行公布將與房貸息息相關的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調15個基點，由4.6厘下調至4.45厘，減幅高於預期等，均顯示樓市政策轉向。

相關字詞﹕調控 二孩 限購 武漢 樓市

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