赴達沃斯論壇 歐冠昇：冀續成中西橋樑

稱不簡單任務 「但必須要做」

今次達沃斯論壇，是時隔兩年以來首次以面對面的實體形式舉辦，加上過去兩年地緣政治角力加劇，因此份外受到注目。歐冠昇向《金融時報》表示，現在地緣政治環境「極其敏感」，加上疫情持續反覆，使港交所扮演的橋樑角色變得更加困難。報道指出，中美之間日益惡化的緊張局勢，加上俄國入侵烏克蘭引發的制裁及角力，使香港作為兩個超級大國之間金融中介的角色變得緊張。港交所今年首季利潤為近兩年最差的一個季度，而自歐冠昇上任港交所行政總裁以來，港交所市值已下跌四分之一。

歐冠昇表示，中央政府確保香港繼續融入國際市場的意願很明確，這意味着香港仍然要保持世界上最大的兩個經濟體之間的聯繫。歐冠昇稱，「我們今天所做的一切都是為了避免情况繼續惡化，中美之間技術脫鈎和停止貿易，甚至演變成中國和西方之間停止所有互動，這對任何人都沒有利益。」