港首5月IPO集資不足170億 12年低 中概股「回家」難挽救 業界稱涉季節因素科技股低迷

明報記者

截至上周五（20日），本港今年IPO集資額約169.79億元，由於目前並無任何新股正在招股，意味今年首5個月新股集資額肯定不多於170億元。翻查資料，同樣以首5個月計算，今年IPO是僅次2009年最差的一年，該年首5個月集資額僅約124.41億元，但由於翌月迎來多隻集資逾10億元新股掛牌，以上半年度計集資額回升至約176.48億元，倘若下月本港IPO仍然停滯，可能會進一步打破2009年上半年度的集資新低。

截至上月 仍在處理145上市申請

據港交所資料，截至上月底仍在處理多達145宗上市申請，不過不少成功通過聆訊的IPO至今仍未正式啟動招股，當中更不乏今年新引入的特殊目的收購公司（SPAC）。

倘抖音來港 望「谷起」集資額

今年首5個月掛牌新股中，以稀土生產商金力永磁（6680）集資約42.41億元最高，至今未有任何集資額逾10億美元（約78億港元）的「大型新股（Mega deal）」；至於去年則有9家新股集資額高於10億美元，當中絕大部分是中資科技股，其中以集資約483億元的快手（1024）最高。不過，此前市場傳出抖音計劃來港上市，一旦成真，其集資額肯定屬大型新股級別，有望「谷起」本港IPO集資額。

有不願具名中資投行家表示，傳統而言，上半年IPO市場會較下半年淡靜，因此今年上半年IPO集資額低迷亦不乏季節性因素；不過，他認為核心問題仍是中資科技股，當中包括監管機構審批、甚至行業估值亦備受壓力，而其他行業如內房股，亦因監管問題難以獲港交所批准上市。

他表示，雖然在中美審計爭議下，不少中概股擬回港上市作為「Plan B」，但投資者缺乏興趣，部分中概股在無實際集資需要下，甚至改以介紹形式上市。

對於科技股「疲軟」估值及IPO放緩現象，港交所行政總裁歐冠昇回應《金融時報》問題時則表示，如要預測未來三四個月甚至明年的市場動向是相當困難；但若是以未來5年或10年市場來看，向好的機會是仍然很大。