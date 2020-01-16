港首5月IPO集資不足170億 12年低 中概股「回家」難挽救 業界稱涉季節因素科技股低迷

【明報專訊】在地緣政治關係惡化令多國通脹高企，加上聯儲局加息收緊市場資金，本港及外圍股市連月受壓，即使港交所（0388）積極吸引中概股「回家」，但似乎仍無助改變本港新股（IPO）市場弱勢，據本報統計，本港今年首5個月IPO集資不足170億元，見近12年新低。有投行界人士認為，雖然當中亦涉及季節性因素，但過去數年支撐IPO市場的中資科技股，估值仍備受監管壓力影響才是核心問題。
明報記者
截至上周五（20日），本港今年IPO集資額約169.79億元，由於目前並無任何新股正在招股，意味今年首5個月新股集資額肯定不多於170億元。翻查資料，同樣以首5個月計算，今年IPO是僅次2009年最差的一年，該年首5個月集資額僅約124.41億元，但由於翌月迎來多隻集資逾10億元新股掛牌，以上半年度計集資額回升至約176.48億元，倘若下月本港IPO仍然停滯，可能會進一步打破2009年上半年度的集資新低。
截至上月 仍在處理145上市申請
據港交所資料，截至上月底仍在處理多達145宗上市申請，不過不少成功通過聆訊的IPO至今仍未正式啟動招股，當中更不乏今年新引入的特殊目的收購公司（SPAC）。
倘抖音來港 望「谷起」集資額
今年首5個月掛牌新股中，以稀土生產商金力永磁（6680）集資約42.41億元最高，至今未有任何集資額逾10億美元（約78億港元）的「大型新股（Mega deal）」；至於去年則有9家新股集資額高於10億美元，當中絕大部分是中資科技股，其中以集資約483億元的快手（1024）最高。不過，此前市場傳出抖音計劃來港上市，一旦成真，其集資額肯定屬大型新股級別，有望「谷起」本港IPO集資額。
有不願具名中資投行家表示，傳統而言，上半年IPO市場會較下半年淡靜，因此今年上半年IPO集資額低迷亦不乏季節性因素；不過，他認為核心問題仍是中資科技股，當中包括監管機構審批、甚至行業估值亦備受壓力，而其他行業如內房股，亦因監管問題難以獲港交所批准上市。
他表示，雖然在中美審計爭議下，不少中概股擬回港上市作為「Plan B」，但投資者缺乏興趣，部分中概股在無實際集資需要下，甚至改以介紹形式上市。
對於科技股「疲軟」估值及IPO放緩現象，港交所行政總裁歐冠昇回應《金融時報》問題時則表示，如要預測未來三四個月甚至明年的市場動向是相當困難；但若是以未來5年或10年市場來看，向好的機會是仍然很大。